Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz TCG Anadolu.



Benim inanılmaz kıymetli bulduğum ve çok da önemsediğim bir proje.

Kimilerine göre medarı iftar bir eser, kimilerine göre boşa yatırım.

Ben kahır eksen gibi medarı iftar diyenler safındayım, zira bu iş asla boşa yatırım değil.

Boşa yatırım diyenler, ya çok cahiller meseleleri okumayı bilmiyorlar ya da hizmet ettikleri birtakım odaklar var, provokatör ajanlık yapıyorlar.

Bu aklın başka izahı yok.

Bu gemi ülkemiz için farz olmuş bir eser çünkü isteseniz de istemeseniz de, beğenseniz de beğenmeseniz de Türkiye artık küresel bir güç.

Küresel Güç Türkiye...

Evet artık yiğide hakkını teslim edelim.

Son beş yılda inanılmaz hamleler yaparak sınıf atlayan Türkiye, bugün artık dünyadaki sayılı küresel güçlerden biridir. Artık kabullenin...

Bugün eğer Afrika çöllerinde Türkiyesiz bir iş yapılamıyorsa,

Bugün Amerika, Rusya, Fransa, Almanya'ya rağmen Libya'da Türkiye'nin istedikleri oluyorsa,

Bugün Kafkasya'da Türkiye'den habersiz denklem kurulamıyorsa,

Bugün artık Körfez ülkeleri yüzünü Türkiye'ye dönmek zorunda hissediyorlarsa,

Bugün Rusya ve Ukrayna barış görüşmelerine aracı olarak sadece Türkiye'yi istiyorlarsa,

Bugün tahıl krizinde çözüm üreterek dünyayı ipten alan tek otorite, tek hakem ülke Türkiye ise,

Bugün tüm mazlum coğrafyalarda Türk bayrağı ve Erdoğan posterleri sallanıyorsa,

Bugün tüm dünyanın özellikle de mazlum coğrafyaların gözü kulağı Türkiye'de ise,

Bugün bütün dünya Türkiye'de yapılacak seçimlere kitleniyorsa,

Hiç kimse kusura bakmasın Türkiye artık küresel bir güçtür.

Bu güce erişen Türkiye elde ettiği gücün hakkını vermek istiyorsa, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak muhakkak uçak gemisine sahip olmalıdır.

Neden Uçak Gemisi...

Denizlere hâkimiyet teorisine göre dünya hâkimiyetinin ve dünyada üstün güç olmanın yolu ya da günümüz deyimiyle küresel güç olmanın yolu, açık denizlere hâkim olmaktan geçer.

Bu teoriye göre eğer açık denizlere hâkim olmak istiyorsanız, ilk yapmanız gereken güçlü bir donanmanızın olması.

Güçlü bir donanmanın olmazsa olmaz kuralı ise uçak geminizin olması.

Çünkü donanmanızda uçak geminiz varsa "Açık Denizlerin Serbestisi" ilkesi gereği istediğiniz yerde varlık gösterebilirsiniz. Hareket serbestîsi ve konuşlanma için kimseden icazet ya da izin almak zorunda değilsiniz.

Buraya kadar özet olarak sıralanan kurallar tüm ülkeler için geçerli olan genel geçer kurallar.

Bir de içinde Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelere has özel kurallar mevcut.

Bu açıdan bakıldığında ülkemize özellik katan en önemli husus, ülkemizin stratejik konumudur.

Türkiye'nin Stratejik Konumu...

Anadolu üç tarafı denizlerle çevrili dünyada mevcut ender ülkelerden biri.

Son yıllarda üç tarafımızda da gerek Akdeniz gerek Adalar Denizi (Ege Denizi) ve gerek Karadeniz'de çok kirli oyunlar dönüyor.

Tohumları 2000'li yıllarda atılan bu büyük oyun da Türkiye üzerine kurulu oyunları bozuyor ve bozduğu yetmediği gibi oyunu yeniden kuruyor.

Özellikle Doğu Akdeniz'de

Neden Doğu Akdeniz?

Pasta büyük...

Doğu Akdeniz enerjinin kaynağı.

2000'li yıllar bu kaynakların keşfi...

2010'lı yıllar bu kaynakların paylaşımı...

2020'li yıllar bu kaynakların işgali...

Takvim böyle işledi.

Bu kirli takvimde Türkiye'ye asla yer vermediler.

Peki Doğu Akdeniz'de hak sahibi ülkeler kimler;

Türkiye, Suriye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, GKRY., Filistin, İsrail, Lübnan, Ürdün, Mısır.

Peki Doğu Akdeniz'de kaynaklara çöküp at koşturamaya çalışan leş kargaları kimler;

Amerika, Fransa, Rusya, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İspanya, İtalya

İşte bu sömürgeci kargalar

- Türkiye'nin denizlerde güçlü olmasını asla istemedi.

- İşte bu nedenle Türkiye'nin tüm MİLGEM projelerini engellediler ama başaramadılar ve sonuçta kazanan Türkiye oldu.

Projeleri nasıl mı engellediler?

Bu sorunun cevabı Perşembe'ye. O günkü yazımın ana konusu MİLGEM projeleri ve üzerine oynanan oyunlar.