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Terör ordusundan itiraf

24 Haziran 2024 Pazartesi

Bir zamanların meşhur filmi V for Vendetta'da geçen bir replik: "Beni öldürmeyi mi düşünüyordunuz? Bu maskenin altında etten ve kemikten bir beden yok. Sadece bir fikir var. Ve fikirlere kurşun işlemez."

Mezkûr repliği hatırlamamın vesilesi İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'nin şu sözleri oldu: "Hamas bir fikirdir, siyasi partidir. İnsanların kalplerinde kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor. Hamas'ı yok etme fikri halkın gözüne kum atmaktır."

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'nin bu sözleri işgalcilerin ve destekçilerinin, bir avuç Hamas mücahidi karşısındaki mağlubiyetinin itirafıdır; Ve Hamas'ı bir terör örgütü olarak dünyaya kabul ettirme çabalarının da iflasının ilanıdır.

Hamas dünya çapında bir uyanışa vesile olmuştur. ABD ve Avrupa'da, tüm engellemelere ve yasaklamalara rağmen Filistin'e destek eylemleri artarak sürüyor. Filistin halkının terör devleti İsrail'e direnişinden etkilenen insanlar İslâm'la müşerref oluyor.

İmkânsızlık kelimesinin anlatmaya yetersiz kaldığı şartlarda savaşan Hamas ve Filistin halkı, devlet olarak karşılarına çıkan terör organizasyonuyla nasıl mücadele edileceğini dost ve düşmana gösterdi. Öyle ki, işgalci İsrail'in Hamas'la savaşmak için kurduğu terör kabinesi dağılma noktasına geldi. Öyle ki, Hamas mücahidlerine gücü yetmediği için kundaktaki bebekten hastanedeki ihtiyara kadar Filistin halkını katleden İsrail terör ordusu "Hamas'ı ortadan kaldıramayız" diyerek pes etme aşamasında.

Abluka altındaki Hamas, ABD ve Avrupa'nın, silâhtan tutun da akla gelecek her türlü maddi ve mânevi yardımı yağdırdığı terör devleti İsrail'i pes etme aşamasına nasıl getirdi? Bu işin sırrı ne? Düz akılla hâdiseye bakıldığında terör devleti İsrail elindeki muazzam imkânlarla Hamas'ı bir iki gün içerisinde ezip geçmesi gerekiyordu. Ve maalesef bu düz akıl yürütme İslâm dünyasına kabul ettirilmiş bir anlayıştı. İşte Hamas "Bu işler öyle değil" dedi. Tıpkı Afganistan'da Taliban'ın dediği gibi!

Bir üst paragrafta sorduğum sorular üzerine çok düşünmemiz gerekiyor. Hamas'ın mücadelesi bizlerde de bir şuur sıçraması yaptırmıyorsa Filistinli kardeşlerimize değil kendimiz için ağlayalım. Onlar cihadın bereketini yaşıyor...

Evet, fikirlere kurşun, bomba, füze, kimyasal-biyolojik hiçbir silahın işlemediğinin bir film repliği olmadığını Hamas ve Filistin halkı bize gösterdi.

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