Dünyanın gidişatı hiç de öyle bildiğimiz gibi değil.

Sağlı-sollu ters köşeler geliyor; hem de ne ters köşe.

Gelin bakalım kim nasıl 'ters köşe' yapmış...

İlk mevzu Grönland.

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt canlı yayında duygusallaşarak gözyaşlarını tutamıyor açıklama yaparken.

"Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama son günlerde, doğal olarak... Ah, çok duygusallaşıyorum. Çok duygulandım."

Neden mi?

Avrupa'nın yıllardır müttefiklik yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland ile ilgili ters köşe hamlesi nedeniyle.

Avrupalı diplomatlar, Grönland'a ilişkin endişelerin artmasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı JD Vance'in Danimarka ve Grönland ile görüşmeleri yönetmeye başlaması sonrasında Avrupa'ya açıkça düşmanca davranmasını ve bu işe karışmasının kötü bir işaret olduğunu söylerken bir diplomat da açıkça "Vance bizden nefret ediyor" diyor.

Öyle ki Rusya tehdidine karşı hazırlığını en önce ve en ehemmiyetle yapan Polonya Başbakanı Donald Tusk'un sözleri durumu özetliyor:

"Bir Kuzey Atlantik Paktı-NATO üyesi devletin topraklarının başka bir NATO üyesi ülke tarafından, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri tarafından, ele geçirilme girişimi veya bu devletle çatışma yaşanması, bildiğimiz dünyanın sonu anlamına gelir.

Bu bir felaket olacak."

Avrupa kıtası için 'yakın düşman' olarak görülen Rusya Federasyonu tehdidi Demokles'in kılıcı gibi kıtanın üzerinde sallanırken Rusya Federasyonu da bir ters köşe yapıveriyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Ne Rusya ne de Çin, Grönland'ı işgal etme planları olduğunu hiçbir zaman dile getirmedi." ifadelerini kullanıveriyor.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz de nazire yapar gibi bir ters köşe de oradan geliyor:

"Rusya, Avrupa'da yer alan ve en büyük komşumuz olan bir ülkedir.

Eğer uzun vadede Rusya ile yeniden bir denge kurmayı başarabilirsek, barış sağlanırsa, özgürlük güvence altına alınırsa, tüm bunları başarabilirsek, sayın bayanlar ve baylar, o zaman Avrupa Birliği ve biz Federal Almanya Cumhuriyeti de büyük bir sınavı daha geçmiş olacağız.

Bunu hepimiz için diliyorum."

Velhasıl hiçbir şey bildiğimiz gibi değil.

Suyun iki yakası da tarihte hiç olmadığı kadar birbirinden uzak ve gittikçe de uzaklaşıyor...