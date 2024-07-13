Teşekkürler UEFA...

Avrupa Şampiyonası'nda yaşanan olaylarla ilgili tartışmalar halen devam ediyor.



Eleştirilerin biri bin para.

Hedefte futbol federasyonu ve onun bu milli takımın başına musallat ettiği Montella ve Hamit Altıntop vakaları var.

Ben bu konudaki eleştirilerimi bir önceki yazımda çok net belirtmiştim.

Kısaca tekrar yineleyim ve son bir kez uyarayım...

Mevcut durumla devam ettiğimiz taktirde 2026 Dünya Şampiyonası çok büyük bir ihtimalle milletçe daha büyük çöküntüler yaşayacağımız bir şampiyona olacaktır.

Göz olanı akıl olacağı görür...

Görünen köy kılavuz istemez...

Bu sözler bizi doğru yola götürecek anahtar atasözlerimizdir.

Halen kafalarınız karışıksa bu sözlere itibar edin yeter.

Futbolla ilgili bu kısa eleştiriyi yaptıktan sonra dönelim ana konumuz UEFA'ya.

Sahtekâr UEFA...

UEFA, futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sonrası yaptığı bozkurt işaretini gerekçe göstererek disiplin yönetmeliği'nin 11. Maddesi gereğince soruşturma açtığını bildirdi.

Neydi soruşturmaya konu.

Türklüğün simgesi BOZKURT İşareti.

Peki neydi 11'inci maddenin içeriği.

Genel davranış ilkeleri.

Bunu okuyunca ne alakası var bozkurt işaretinin genel davranış ilkeleri ile diyebilirsiniz.

Canım bir bahane bulacak ya, koca UEFA'da bula bula bu alakayı buldu ve onu da şöyle pazarladı;

"Futbolcu Merih Demiral genel davranış ilkelerine uymamış, temel nezaket kurallarını ihlal etmiştir. Bu nedenle adı geçen futbolcu; spor müsabakasını sportif nitelikte olmayan gösteriler için kullanarak futbolun itibarını zedelemesi sebebiyle iki müsabakadan men edilmesine karar verilmiştir."

Var mı bu açıklamadan bir şey anlayan?

Yok...

Çırpındıkça Dolanıyorsun...

Yav UEFA eğer genel davranış ilkelerine uymayan, temel nezaket kurallarını ihlal eden hareket arıyorsan İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a bak.

Attığı gol sonrası Slovakya yedek kulübesine cinsel organını gösteren bu soytarıya bak.

Neden bu iki yüzlü tutum.

Çünkü kurt işin bahanesi.

Burada esas tehdit yükselen TÜRKLÜK ve olası bir başarı.

Hadi küresel çetenin uşağı olarak Türk birliğinin sembolü BOZKURT'u tehdit görüp bir kulp taktın.

Peki bir zamanlar soruşturma açtığın, engellemek için her yolu denediğin Mehmetçik selamına ne diyeceksin?

Yaa, fener yemiş tavşan gibi kalırsın böyle ortalıkta aşağılık şey.

Ha! Demek ki senin derdin başka.

Teşekkürler UEFA...

Hangi birini anlatayım yaptığın aşağılıkların.

Neyse ben yine de sana teşekkür edeceğim.

Akıllar karıştı değil mi?

Eminim çoğunuz madem bu kadar eleştiriyorsun o halde teşekkür de neyin nesi diyordur.

UEFA'ya teşekkür etmemdeki temel sebep Türk milletinin dev Türk dünyasının unuttuğu değer BOZKURT'u bizlere tekrar hatırlatması.

Gerçekten Türk milletinin simgesi, Türkü bir arada tutan KURT öyle temiz operasyonlarla bizden koparıldı ki anlatılmaz.

Yavaş yavaş hissettirmeden elimizden aldılar ve yetmedi sonrasında bizi ona düşman ettiler.

Neden Kurt...

Atalar o kadar zeki ki, o kadar ince detay düşünmüşler ki...

İncelediğinizde bize en çok uyan özelliklerin kurtta olduğunu görüyorsunuz.

Derin incelemeler sonucu ata kurdu kendisine simge yapmaya karar vermiş.

Peki nedir kurdun özellikleri...

Kurt asil hayvandır.

Kurt savaşçıdır ve yenilmezdir.

Özgürlüğüne çok düşkündür. Zincire vurulmuş kurt göremezsiniz, bahçede beslenen kurt göremezsiniz. Sirkte oynatılan kurt göremezsiniz. Kurtulamayacağını anlarsa hayalarını ağzıyla parçalayarak intihar eder.

Bir Bir Yok ettiler...

Atatürk'ün emir subayını çağırdığı masa zili kurt başıydı. Ölür ölmez yok ettiler.

Petrol ofisinin simgesini Atatürk kendi elleriyle kurt başı olarak çizdi. O simgeyi bize yıllardır ejderha diye yutturdular. Oysaki o simge esasen kurt başıydı.

Atatürk yaz döneminde gençleri kampa aldırırdı. Bu kampların adı yavrukurt kampıydı. Kamplarda yetişen yavrukurtlar futbolcumuzun verdiği selamı verirdi.

Zaman içinde içimizdeki hainler yavrukurt kampının adını izci kampı olarak değiştirdiler, kamplarda verilen bozkurt selamını ise terör örgütü PKK'nın selamına benzer, üç parmağı yanyana getirerek değiştirdiler.

UEFA bu unuttuğumuz değeri bize yeniden hatırlattı.

Şu an tüm Türkiye, Türk Dünyası birbirine bozkurt selamı yapıyor.

UEFA'ya neden teşekkür ettiğim şimdi daha iyi anlaşılmıştır.

Teşekkürler UEFA Bozkurt'un selamını bir anda tüm TÜRK dünyasına yaydığın için.