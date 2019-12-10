‘Torba Kanun’la neler değişti?

Bir süredir gündemde olan ve TBMM yeniden görüşüldükten sonra cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7194 Sayılı Torba Yasa ile çalışanları ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmıştır.

‘Torba Kanun’la Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi veDeğerli Konut vergileri de ihdas edilmiştir. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’na 500.000 TL’den fazla geliri olanlar için yüzde 40 vergi dilimi de eklenmiştir.

7194 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle çalışanlara; toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilmekte olan 10 TL’ye kadar taşıma bedeli gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu tutarın üzeri ise ücret olarak kabul edilerek aşan kısım gelir vergisine tabi olacaktır. Bugünkü yazımızda işveren ve çalışanlar arasındaki ilişkileri ilgilendiren değişikliklere yer verilecektir.

Gelir Vergisi’ne esas ücret dilimleri

7194 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesiyle 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında tek işverenden elde edilen ücretler için tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşması halinde beyanname verilmesi gerekecektir. Ancak, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında tek işverenden elde edilen ücretler için (500.000 TL) tutarı aşması halinde beyanname verilmeyecektir.

Yapılan düzenleme 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilecek ücret gelirlerine uygulanmayacağından, 2019 yılında elde edilen ücret gelirleri yönünden 2019 yılı tarifesi esas alınacaktır.

7194 Sayılı Yasa ücretliler yönünden 1.1.2020 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara ilişkin uygulanacaktır. 2019 yılı ücret gelirleri için eski gelir vergisi tarifesi uygulanacaktır. Ücretliler yönünden 2019 yılı bordro parametrelerinde bir değişiklik yapılmayacak ve mevcut yüzde 35 vergi dilimine göre kesinti yapılmaya devam edilecektir.

Ancak ücret gelirleri dışındaki diğer gelirlere ise 1/1/2019-31/12/2019 dönemi için yüzde 40 oranındaki yeni tarife uygulanacaktır.

Beyanname verilmesi

Yapılan düzenlemeye göre, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında tek işverenden elde edilen ücretler için tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşması halinde beyanname verilmeyecektir.

Ancak 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında tek işverenden elde edilen ücretler için tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşması halinde beyanname verilmesi gerekecektir.

Beyanname verilmesiyle birlikte ücret geliri elde edenlerin indirim konusu yapılabilecek giderler şunlardır:

1- Hayat/Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler,

2- Eğitim ve sağlık harcamaları,

3- Bağış ve yardımlar,

4- Sponsorluk harcamaları,

5- Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

6- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,

7- Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi

8- EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar,

9- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

Mükelleflerce ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirebilmesi için, bu primlerin yıl içinde ücretin safi tutarının tespitinde ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir.