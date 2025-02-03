Trump'ın Gazze planı

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin ilk etabında bir taraftan esir takasları sürerken diğer tarafta Gazze halkı bombalarla harabeye çevrilmiş yurtlarına dönmeye başladı. Evlerinin enkazını bulmaya, çadırda da olsa, evlerinin tam orada yaşamaya kararlılar. Vatanları için ölmeye, vatanları için nöbet tutmaya adanmış bir hayatı yaşıyorlar. Kadınlar o hayata çocuk doğuruyor; büyüdüklerinde Filistin mücadelesini devam ettirecek askerler olacak o çocuklar. Zafer kolay olmayacak, zaman alacak ama gerçek şu ki kaybeden İsrail olacak.

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16 aydır devam eden İsrail'in havadan ve karadan yürüttüğü bombalama ve saldırılar neticesinde resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde tahminlere göre ise 100 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'nin hali ise ortada. Taş üstünde taş kalmamış.

Ateşkesin mimarı olduğu bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için ilginç fikirleri var. Gazze'yi imara açık bir arsa olarak görüyor, "Gazze mi, orada hiçbir şey kalmadı, yıkık bir yer, güzel şeyler yapılabilir orayla" diyor. Mısır, Ürdün gibi göbekten ABD'ye bağlı ülkeleri tehdit ederim, Gazze halkını kabul etmelerini sağlarım diye düşünüyor. Mısır ve Ürdün'ün Filistinlileri istemeyeceği muhakkak, ki bu Filistin halkı için de yanlış bir karar olur. Fakat ABD'nin yaptırımlarından ve ABD tarafından terbiye edilmekten çok korktukları da bir gerçek.

ABD destekli Gazze planı, Gazze halkını zorla göç ettirmekse bunu başarmaları mümkün gözükmüyor. Bunun için yeniden soykırıma başlamaları gerekecek.

Başlarından aşağı bombalar yağarken, hastaneler, okullar, kamp alanları, BM binalarına kadar her şey, her yer bombalanırken sınırlara dayanmayanlar, Gazze'yi terk etmeyenler, Trump'ın imar planlarına kanıp mı göç edecekler komşu coğrafyalara.

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Trump demek ki bu konuda yeterince bilgilendirilmemiş. Demek ki Trump, Filistin direnişi hakkında hiçbir şey bilmiyor.

Trump'ın 2 milyona yakın Filistin halkını yerinden etme planının geçici süreliğine yapılan bir imar çalışması için olmayacağını herkes tahmin edebilir. İsrail'in her gün tonlarca bomba atarak başaramadığını Trump, hafriyat kaldıracağım bahanesiyle yapabileceğini sanıyorsa büyük yanılıyor.

Esir takası sırasında gördük ki dünyanın izlediği en asimetrik savaşa rağmen, İsrail 16 ayın sonunda ne el-Kassam Tugaylarını yenebildi ne Hamas'a geri adım attırabildi ne de Gazze halkının direnişini kırabildi. Bilakis Filistin mücadelesi parladı, Hamas milli bir direniş hareketi olarak, el-Kassam Filistin halkının haklı direnişinin adı olarak büyüdü.

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İsrail öyle iğrenç şeyler yaptı ki "Nazi Siyonizm'ini" kendi alnına bir bayrak gibi çaktı. Artık İsrail geçmişte yaşadığı acıları bile hiçbir yerde anlatamayacak kadar itibar kaybetti. İmajını yerle bir etti.

Günün sonunda 100 bine yakın Filistinli katledildi, Gazze yerle bir edildi, Batı Şeria'daki zulüm düzeni iyice sıkılaştı ama tüm bu katliam ve soykırımdan asla bir İsrail zaferi çıkmadı. Çıkamaz da.

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1948 Nekbe'de evleri, toprakları, hayvanları, ağaçları, hayatları çalınan ve göçe zorlanan 750 bin Filistinlinin ülkelerine dönmesi engellendi. 1950'de çıkartılan bir "hırsızlık meşrudur" kanunuyla zorla göç ettirdikleri insanların mallarına el koydular. Filistin topraklarında, Filistinlilerin evlerinde yaşamaya başladılar.

Yerinden edilen Filistinliler bir daha evlerine dönemediler. Dünya düzeni hırsızı haklı gördü, görmese de adaleti tesis edemedi.

Filistin halkı canlarını ortaya koymaktan başka bir güce sahip değil. O yüzden ölüyorlar; ölerek direniyorlar!

Gazze'yi boşaltmak istiyorsa şayet, Trump'ın da yapması gereken, başlattığı ateşkesi sona erdirmek ve Filistin halkını öldürmeye devam etmek.

İsrail'e nihai zafer kazandırmanın tek yolu var, Filistinlileri tükeninceye kadar öldürmek!