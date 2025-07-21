Trump'ın siyasî ömrü, bir rezaletle son kertesine mi yaklaştı?

Evet, aylardan beri, Trump'ın kendisi de, en ahlâksız ve müstehcen konuları içerdiği söylenen 'Jeffrey Epstein Dosyaları' denilen 'gizli/mahrem' dosyaları kamuoyuyla paylaşacağını defalarca söyledi, ama hep erteledi.. Amerikan Adalet Bakanı ise, 'Epstein Dosyası' masamda, açıklayacağım...' demişken, sonra o dosya da 'sümenaltı' edildi..

Sonra..

Trump'ın geçen seneki Başkanlık seçimlerinde en büyük destekçisi ve resmen 300 milyon Dolar harcadığı belirtilen ve 'Ben olmasaydım Trump kazanamazdı' diyen, 600 milyar Dolar'a yakın servetiyle 'Dünyanın en zengin kişisi' olarak bilinen ve dijital iletişim alanında rakipsiz olan Elon Musk, Trump'la olan 4 aylık bir 'balayı'ndan sonra, Trump'ın karşısında, muhalefete geçen ve 'Epstein Dosyaları'nı Trump açtırmıyor, çünkü oradaki binlerce seçkin, meşhur isimlerin içinde kendisi de var..' dedikten iki gün sonra, 'Biraz fazla ileri gittim..' diye özür dilemek zorunda bırakıldı.

Ama, konu, Amerikan medyasında ve kamuoyunda hâlâ tartışılıyor ve amma, Trump, bu konuda kendisine soru soran gazetecileri, 'Bu kadar başarılarımız varken, bunları konuşmayıp, hâlâ o konuyu sormanız saygısızlık..' diye azarlamakla başlayan ve konuyu unutturmaya veya sulandırmaya çalışarak, çabalarını, 'O dosyalar Demokratlar tarafından hazırlanmış sahte, yalan dosyalardır' demeye yönlendirdi. Bu da, Trump'ın 'esaslı şekilde köşeye sıkıştığı' şeklinde yorumlanıyor. Halbuki, o, medyanın, devamlı olarak, 'Yeni Başkanlık döneminin, "eşi benzeri görülmemiş başarılarla dolu olduğu'ndan bahsetmelerini istiyor

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Açık olarak bilinen şu: Büyük bir yahudi milyarder olan Epstein, Amerikan siyasetinde ve kamuoyunda etkili olduğu kabul edilen binlerce insanı, onların 'pedofilik sapkınlık' eğilimiyle, küçük çocuklarla tuzağa düşürdüğü ve böylece, bütün o isimleri, 'İsrail rejimini her konuda kayıtsız-şartsız desteklemeye mecbur eden bir 'çıkmaz'a sürüklemek taktiğini kullanmış..

Bu izah tarzı, yığınla iddia ve ihtimaller içinde gözüküyor.

Nitekim, Wall Street Journal'de, 18 Temmuz günü, Trump'ın 'Epstein'a çıplak bir çizimle çerçevelenmiş ve "Doğum günün kutlu olsun ve her günün harika bir sırla dolu olsun" cümlesiyle biten müstehcen bir doğum günü mektubu gönderdiğinin ortaya çıktığı yazıldı.. Trump, mektubu yazdığını reddediyor ve hikayeyi "sahte" olarak nitelendiriyor. ABD Adalet Bakanlığı ie, Wall Street Journal'e cevap vermedi ve FBI da yorum yapmayı reddetti.

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Bütün bu rahatsız edici gelişmeler karşısında Trump, 'Jeffrey Epstein' konusunu bir "aldatmaca" olarak adlandırmaya daha bir ağırlık veriyor ve bu hikayeyi canlı tutmaktan 'Demokratlar'ı ve onların medyadaki müttefiklerini sorumlu tutuyor. Bu da, bu konunun Trump'ın zâten gel-gitler arasında olduğu bütün dünyada sözkonusu olan mantık yapısını derinden meşgul ediyor.. Nitekim, bu konuda, sosyal medya hesabı 'Truth Social'de yaptığı açıklamada, "Demokratlar dolandırıcılık ve aldatmacalarda ustadır... Yeni dolandırıcılıkları, Jeffrey Epstein Aldatmacası'dır.' dedi.

Bir çok ciddî yorumlarda ise, Amerikan kamuoyunun bu konuyu konuşmaktan uzak durmamasını, Trump'ın halkı tarafından artık teyid edilmediği, güven verici olarak kabul edilmediği şeklinde izahlar yapılıyor.

Çünkü, 'Epstein rezaleti'ni en çok canlı tutanların, Trump cephesinin içinden çıktığı biliniyor.. Başkan'ın kendisi, başkan yardımcısı, başsavcısı, FBI direktörü - hepsi kendi gündemlerine hizmet ettiğinde, Epstein Rezaleti'ne yöneliyorlar. Bazı yorumcular, "Bu yetkililerin bazıları, hatta belki de hepsi, Epstein'ın suçlarını veya ölümünü / 2019'da hapisteyken intihar edişini çevreleyen gelişmeler içinde, para kazanmak, Trump'ı Beyaz Saray'a geri getirmek için bu oyunun içinde olduğunu' iddia ediyorlar.. Ayrıca, 'Bu dosyalar bir tuzak olarak Demokratlarca tezgahlandı ise, niye Trump'ı lekelemek için, onlar bu dosyaları kendi iktidarları döneminde niye açıklamadılar?' sorusu da cevap bekliyor.. (Bu durum, bizde, İBB etrafındaki yargılama konusunda, 50'ye yakın itirafçıların, zanlı olduğu için, vazifeden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun en yetkili ve en yakın çalışma arkadaşlarından oluşmasını hatırlatıyor.)

Trump'ın, her zaman olduğu gibi, kamuoyunun dikkatini 'Epstein'dan uzaklaştırıp istediği yere çekecek yeni bir manevra yapabileceği' bekleniyor.. İsrail mahkemesine, 'Netenyahu, bir savaş kahramanıdır, o dosyayı kapatın!' diye emir veren Trump'ın, bugünlerde, 'İran'ın nükleer tesislerine yeniden saldırabileceği' şeklindeki açıklamasından, kendisini Amerikan yargısına, bir 'savaş kahramanı' olarak gösterip, o mübtezel dosyayı, kapattırmak veya en azından unutturmak isteyeceği tahmin ediliyor.

Evet, 'Epstein Dosyası'nın Trump'ı istifaya bile zorlayabileceği ileri sürülüyor ve daha mühimi, bizdekiler ve dünyadaki nice Trumpistler de, öyle bir istifa olursa açıkta kalmamak için, şimdiden yeni patronlar bulmaya yöneldikleri, yorumlarındaki tedirginlik ve çelişkilerden bile anlaşılıyor.

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Epstein ve Trump eski günlerinde..

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Şimdi bir çok Amerikalıların da şu soruyu sordukları gündeme getiriliyor: 'Her şey yalan mıydı? Trump bataklığı kurutmaya geldiyse, neden en pis konuyu açıklatmıyor ve hafife almaya çalışıyor?'

Evet, 'Epstein Rezaleti', Trump'ın kimliğinin özüne dokunuyor. Ve şimdi, ona güvenen tabanı, bir çok şeyin farkına yeni yeni varıyor; maske düşüyor. 'Epstein Dosyaları'nın, Trump'ın inkâr edemeyeceği bir gerçeği temsil ettiği görüşü giderek güçleniyor..

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