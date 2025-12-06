Trump'ın strateji belgesi ne diyor?

ABD'nin 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi, ilk bakışta "küresizleşme"yi esas alan bir metin gibi duruyor.

Belge, Amerikan halkının "artık sonsuz küresel yükleri taşımayacağını" söylüyor; müdahalenin sınırlandırılacağını, müttefiklerin daha fazla sorumluluk alacağını, ulusal çıkarın daraltılacağını ilan ediyor.

Ama satır aralarındaki ritim bambaşka: Washington küresizleşmeyi dünyadan geri çekilmek olarak değil, dünyayı kendi eksenine göre daraltmak olarak okuyor.

"Yük paylaşımı" diyor, fakat hemen ardından Batı Yarımküre'de dış güçlerin hiçbir stratejik kazanımına izin vermeyeceğini yazıyor. "Atlas gibi dünya düzenini omuzlamayacağız" diyor; ancak aynı sayfada Orta Doğu'da düşman aktörlerin enerji yollarına hâkim olmasını engelleyeceğini ilan ediyor.

Bir yandan "küresel angajmanı sınırlıyoruz" mesajı veriyor, diğer yandan Trump döneminde keskinleşen Monroe hattını yeniden devreye sokuyor.

AMERİKA'NIN İKİ AYRI HAFIZASI

Belge müdahaleye "yüksek bar" koyduğunu söylese de, refleks hâlâ eski çağın içgüdülerinde.

"Hiçbir düşman gücün Orta Doğu'ya hâkim olmasına izin vermeyeceğiz."

Bu ifade, çok kutupluluğun konuşulduğu dünyada bile Washington'un bölgesel kontrol arzusunun ifadesi.

Latin Amerika için kullanılan cümle ise daha keskin:

"Batı Yarımküre'de dış güçlerin stratejik kazanımlarına müsaade etmeyeceğiz."

Bu, 19. yüzyılın ruhuyla yazılmış bir güvenlik maddesi.

Belge "dünya değişti" derken bile ABD'nin kendi çevresini dokunulmaz bir hegemonya alanı olarak gördüğünü teyit ediyor.

ASYA'DA REKABET VAR AMA ZEMİN DEĞİŞTİ

Çin'i "küresel ölçekte sınırlamak" hedefi, tek merkezli düzenin kalıntılarından biri.

Oysa Asya artık sadece rekabetin değil, karşılıklı bağımlılıkların sahası.

Küresizleşme, Asya'yı zayıflatmamış; aksine daha karmaşık, daha esnek bir güç dağılımına dönüştürmüş durumda.

ABD önemli bir aktör; fakat bölge tek taraflı sınırlamayla yönetilebilir değil.

AVRUPA: İNŞA ARZUSU, YAVAŞ KITA

Belgede geçen şu ifade dikkat çekici:

"Avrupa'nın medeniyet özgüvenini yeniden inşa edeceğiz."

Her geçen gün kendi içine kapanan, karar alma mekanizmaları ağırlaşan Avrupa için bu iddia gerçekçi değil.

Kaldı ki, irade üreten siyasetin irtifa kaybettiği bir zamanda bu mümkün değil.

ORTA DOĞU: ÇOK MERKEZLİ YAPIYI REDDEDEN STRATEJİ

Belge, Orta Doğu için ise şu cümleyi kuruyor:

"Enerji yolları üzerinde düşman aktörlerin hâkimiyet kurmasına izin vermeyeceğiz."

Oysa enerji akışı artık tek merkezli değil... Son yıllarda yaşananlar enerji hatlarını çeşitlendirdi; ne kadar çabalasa da ABD'nin tek yönlü belirleyicilik kapasitesi doğal olarak daraldı.

AFRİKA: ÇOK SESLİ KITA, TEK SESLİ STRATEJİ

Belgede Afrika için şu hedef yazıyor:

"Afrika'nın kritik alanlarında Amerikan etkisini yeniden tesis edeceğiz."

Ancak Afrika bugün tek bir gücün nüfuz alanı değil; Avrupa, Asya, Körfez ve yerel aktörlerin eş zamanlı rekabet sahası.

ABD burada rol oynayabilir; fakat hegemonik bir geri dönüş mümkün görünmüyor.

Belge, burada da eski alışkanlıkların ezberini tekrarlıyor.

BARIŞIN BİLE ÇELİŞKİLİ DİLİ

Belgenin en dikkat çekici bölümü "barış diplomasisi".

Barış vaat ediliyor; ama bu barış eşit aktörler arası bir zemin değil, ülkeleri Amerikan çizgisine "yeniden hizalama" amacıyla tarif edilen bir operasyon mantığına dayanıyor.

Trump'ın "barış" kavramının hafızasız ve pragmatik yapısı burada netleşiyor: Barış, gerilimi düşürmek için değil, emperyal tahkimatı yenide kurmak için araç hâline geliyor.

ABD tek başına bir düzen kuramaz; fakat yeni düzeni tanımadan da o masada kalamaz.