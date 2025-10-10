Orta Doğu'da 'ateşkes' konuşulurken Orta Asya'da hareketli saatler yaşanıyor.

Ve kelime dağarcığımıza yeni bir kısaltma daha ekleniveriyor:

TTP- Tehrik-i Taliban Pakistan yani Pakistan'da Taliban'ı Kurma Hareketi.

Pakistan'ın sınır bölgelerine sızarak içlerinde Pakistan ordusundan bir binbaşı ve bir albayın da bulunduğu söylenen 20 kişinin öldürülmesine yol açan saldırılardan sonra hareketli saatlerin olacağı zaten belliydi deniyor.

Ki oldu da.

Pakistan'ın Kabil'e düzenlediği son hava saldırısında TTP başındaki isim olan Noor Wali Mehsud öldürülmüş olabilir deniyor. Ayrıca, Kabil'de TTP ve El-Kaide komutanlarının güvenli evlerinin de vurulduğu belirtiliyor.

O meşhur sözde olduğu gibi 'zamanlama manidar.'

Dediğimiz gibi tam da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump'ın Nobel Barış Ödülü hedefine koşar adım ilerlemesinde 'çözdüğü' çatışmalar listesine 'sekizinci' olarak eklediğini duyurduğu 'kalıcı ateşkes' haberleri gündemin başına yerleşmişken gelmesi, zamanlamayı sorgulatıyor.

Tabii bir süreden beri bahsi geçen bir açıklamayı düşündürüyor bu olanlar.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump'ın bundan daha bir ay bile değil, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinden sonra yaptığı o açıklama geliyor akıllara:

"Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü geri almaya çalışıyoruz.

Söz konusu üs, Çin'in nükleer silah ürettiği yere bir saat uzaklıkta."

Çin Dışişleri Bakanı'ndan gelen karşı açıklama da manidar:

"Afganistan'ın demir dost Pakistan'a karşı TTP ve Hindistan'ı desteklemesi ve Bagram'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne geri vermesi ihanettir. Kabil, çok geç olmadan rotasını düzeltmeli ve bölgenin çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir."

Dahası 7 Ekim 2025 bir yandan Mısır'da Orta Doğu ateşkes müzakerelerinin yapıldığı tarih olduğu kadar Moskova Formatı Afganistan İstişaresi tarihiydi de.

Afganistan'daki önemli görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki Bagram askeri üssünü ele geçirmesine karşı bir araya geldiği belirtildi.

Velhasıl Orta Doğu sayfasından Orta Asya coğrafyasına geçmek için tüm imkanların seferber edilmesinin ardından yine aynı resim çıktı:

Çin'i durdurmak.