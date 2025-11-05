TÜGVA iftirası ve büyük kavga

Dezenformasyon bataklığında yeni bir gündem var.

Sosyal medyayı kastediyorum... Görmezden gelemiyoruz. Çünkü algı operasyonlarının kaynağı ve adresi malumunuz orası.

Bu defa hiç ustalıklı bulmadım. İftiralarının zemininde bayat malzemeler var. Zaten hepimizin bildiği, gördüğü görüntüler üzerinden yine tezvirat üretiyorlar.

Hedefte, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) var. Türkiye'ye gelme cesareti gösteremeyen sözde gazeteci, yurt dışından bir deneme yapıyor. "Ya tutarsa" misali.

İddia ne peki; Araba bagajında birkaç silah videosu ve TÜGVA üyelerine isnat edilen WhatsApp yazışması. 'TÜGVA üyelerinin örgütlü biçimde menfaat elde etmek için her türlü illegal eğilime sahip oldukları' söylemi söz konusu.

İddiaya yanıt TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'den geldi. Beşinci, "TÜGVA hakkında 2021–2022 yıllarında gündeme getirilen ve kesinleşen yargı kararları ile sahteliği tasdiklenen mesajlar/görseller maksatlı şekilde sosyal medya üzerinden yeniden dolaşıma sokulmuştur. Yargılama safahatında mahkemece yaptırılan uzman incelemeleri kapsamında anılan "montaj içeriklerin" üçüncü kişiler tarafından üretildiği tespit edilmiş ve fail aleyhine cezaya hükmedilmiştir. TÜGVA aleyhine kara propaganda yürütülmesi maksadıyla servis edilen geçek dışı paylaşımlar bu kere de yurtdışında firari konumda bulunan kişiler eliyle tekrar gündeme getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Dürüst, ilkeli ve milli tutumla ülkesinde gazetecilik yapmayı tercih etmeyen ve yurt dışında faaliyet gösterip kaçak güreşen bu sözde gazeteciyi neden dikkate alıp köşeme taşıyorum?

Ne yazık ki bu gibi yalancı tiplerin, sol-seküler cenahı etkileme potansiyeli var.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, montaj içerikler ve iftira kampanyasına pirim vererek kürsüden yaptığı konuşmada TÜGVA'ya göndermede bulundu.

Özel, grup toplantısında TÜGVA ve TÜRGEV'i birlikte zikrederek "büyük bir suça bulaşmışlık var" dedi.

Bile bile yalan iddiaları ve montaj görüntüleri gündem yapmak! Ne kadar acınası bir pozisyon! Bu kadar mı acıklı haldesiniz? Bu kadar mı fikir ve argüman yoksunluğunuz var?

'Milli muhalefet' eksikliği, bu ülkenin en büyük sorunudur.

NEDEN TÜGVA, NEDEN TÜRGEV?

Yazımın başlığındaki 'büyük kavga' meselesi önemlidir.

Vakıflar neden hedef gösteriliyor? Bunu anlamak için büyük resmi görmek şart.

Türkiye sosyolojisi değişiyor, toplum kesimlerinde eşitlenmeye giden bir süreç yaşanıyor. Eski pay sahipleri için hazmedilmesi zor bir dönem...

Çünkü bu değişim; geçici değil bilakis kök salarak ivme kazanmakta ve tarih yapma potansiyeli mevcut.

Bugün mevzuya atlayan Özgür Özel'in "Biz Jön Türkleriz" çıkışını hatırlayın!

Yurt dışından FETÖ tarzı iş tutan sözde gazeteci de, buna pirim veren sol siyaset de aynı tarafın sözcüleridir. Özne olmamakla birlikte aparattırlar.

Bu tarz-ı siyaseti bazı Kemalist ve solcular da eleştirmekte.

Sorun, Türkiye'nin geleceğine milli bir kafa yapısıyla bakamamaktan geçiyor. Sadece Batı eksenli düşünme tarzı artık Türkiye için demode bir yaklaşım.

CIA yönlendirmesiyle kendine yol arayanlar, Türkiye'ye özgü yerel ve özgün bir yaklaşım sergileyemez.

TÜGVA ve TÜRGEV gibi vakıflar, milli mantaliteye sahip, tarih bilinci olan, yerel kültür anlayışıyla kimlik ve karakter oluşturmuş aynı zamanda çok iyi okullarda okuyan, ulusal ve uluslararası arenada projeler üreten gençlere hitap ediyor. Kalite ve nitelik giderek yükselmekte. Toplumun teveccühü de bu süreçle paralel ilerliyor.

Bu vakıflara atılan iftiralar ve kriminalize etme çabası, toplumu bu vakıflardan uzak tutma gayretinin yansımasıdır.

Batı hayranı mandacı kafalar, Türkiye'de daralan etkinlik alanlarının farkındalar.

Son çırpınışlarıdır!

Gençlik, doğru yolda!

Gençlik, hangi adrese gideceğini satılmış kalemlerden öğrenmeyecek kadar agah ve feraset sahibidir.