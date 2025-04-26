Türk dünyası politikamızın anahtarı sabır

Türk dünyası tarihi bir gerçekliktir.

Siz bakmayın, en ufak olayda fırtına koparanlara, ortalığı velveleye verenlere.

Geçici gelişmelerin, dış baskıların ve jeopolitik oyunların üstündedir Türk dünyasının bütünleşmesi.

Bu idealin temelinde ortak bir tarih, dil, kültür ve kardeşlik var çünkü...

Türkiye'nin bu vizyona katkısı geçmişle kıyaslanmayacak kadar derinleşmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yürütülen diplomasi, artık sadece temenniler değil; somut kurumsal adımlarla destekleniyor.

Türk Devletleri Teşkilatı bunun açık örneği.

Ama çok uzun yolumuz var.

Türkistan'da ülkeler kabuklarını kırarken, dünyanın ilgi odaklarından biri haline geldi bölge.

Bu ilginin bazı alanlarda istismar çabalarına dönüştüğü gerçeği de ortada.

Bu gerçeği göz ardı edebilir miyiz?

ABD Türk birliğini istemez.

Avrupa Birliği de istemez elbette.

Ya Çin, hemen yanı başında güçlü bir yapı oluşmasını ister mi?

Rusya da dün hükmettiği coğrafyanın bir aktör olarak ortaya çıkmasını istemez.

Yani dediğim gibi süreç kolay değil.

Bu dönemde en tehlikeli konu ise, manipülasyona açık alanlar oluşturmak.

Onun için biz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dediği gibi sorunlarımızı dışarıda değil, kendi aile meclisimizde konuşmayı tercih etmeliyiz.

KIBRIS TÜRKLERİ TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ PARÇASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önceki gün, Kıbrıs üzerinden Türk Dünyası tartışmaları hakkında net konuştu...

Dedi ki...

"Kıbrıs Türkleri Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. -Onun için- Türk dünyası Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edecek."

Bu sözler öylesine söylenmiş değil elbette.

Bir kere şunun altını çizelim... Türkiye, Kıbrıs davasını en zor şartlarda dahi sürdürdü. Savaş verdi, diplomatik sıkıştırmalara karşı hiçbir zaman geri adım atmadı.

Bu gerçek ortadayken karamsar hava pompalayanlara şaşıyorum.

Kıbrıs ve Türk dünyası bağlantısının Türk dışişleri bakanı tarafından güçlü şekilde vurgulanması da sürecin yönetilebilir olduğunu gösteriyor.

Dolayısıyla meseleye nereden baktığınız önemli.

Bir önceki yazımda, Türk devletlerini eleştirenlere karşı kullandığım "kolonyal tedrisattan geçenler" ifadesinden alınanlar işte bu çerçeveyi anlamak istemiyorlar.

Yani... Kapitalist enternasyonalizmin şekillendirdiği güç kavramından hareketle bölgeyi değerlendirirlerken "kolonyal tedrisatın esir ettiği akıllarını" kullanmış olmuyorlar mı?

Oysa, dünyanın bir altüst oluş yaşadığı bu zamanda kendi kavramlarınızla, tarihsel egemenlik perspektifinizle kendi güç tahkimatınızı yapmak zorundasınız.

Türkiye bu konuda çok ciddi yol aldı.

Diğer taraftan coğrafi entegrasyon politikaları konusunda da büyük mesafeler kat etti.

Bu çerçevede...

Tarihi egemenlik felsefesinin tezahürlerinden biri olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de entegrasyonun önemli bir unsuru olarak görüyor.

Bizim kolonyalistler hariç bu hakikati bütün alem biliyor.

HAKAN FİDAN NE DEDİ?

"Türk dünyası politikalarının sabırla sürdüreceğiz" dedi Dışişleri Bakanı önceki gün...

Bütün manipülasyonlara rağmen çalışmalarımız devam ediyor dedi...

Çünkü...

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Sovyetler Birliği döneminde de Türk dünyası ideali olmuştu; bugün bağımsız Türk Cumhuriyetleri varken de Türk dünyası ideali var." dedi.

Başka söze gerek var mı?