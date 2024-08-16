Türkiye Abbas'ı niye çağırdı?

Filistin Devlet Başkanı sıfatını taşıyan Mahmud Abbas dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz temmuz ayında Abbas'ı Türkiye davet ettiklerini ama Abbas'ın davete icabet etmediğini söylemişti. Abbas'la birlikte şehid İsmail Heniyye de TBMM'de ağırlanacaktı.

Mâlumunuz Heniyye 31 Temmuz'da, misafir edildiği İran'da, hâlâ daha nasıl yapıldığı konusunda kat'i bilgimizin olmadığı bir suikast neticesi öldürüldü. Dün TBMM'de Heniyye'nin kendisi yoktu ama fotoğrafı vardı. Dualar eşliğinde yâd edildi.

Terör devleti İsrail 10 aydır Gazze'de, soykırım-katliam gibi mefhumların yetersiz kaldığı şenâetleri işliyor. Dünya ayakta ama Filistin Devlet Başkanı sıfatını taşıyan Mahmud Abbas'tan ses yok; Halkı katledilirken sessiz kalan bir lider!

Türkiye, terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulmasına karşılık Mahmud Abbas'ı TBMM'de konuşmaya davet etti. Abbas'ın davet edilmesine haklı tepkiler vardı ama bu hamleyle Türkiye'nin Abbas'ı cepheye sürmüş olduğunu da göz ardı etmeyelim.

Nitekim TBMM'de yaptığı konuşmada Abbas, "Çözüm yolu kalmadı, Filistin liderliğindeki bütün kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitme kararı aldım. Bunun bedeli hayatımız bile olsa, hayatımız Gazze'deki en ufak çocuğun hayatından daha değerli değildir. Ya zafer ya şehadet." diyerek cephe hattına gideceğini söyledi.

Mahmud Abbas'ın Gazze'ye gidip gitmeyeceğini ömrü olan görür. Söylediği gibi Gazze'ye giderse Abbas'ın Türkiye çağırılmasındaki murad hâsıl olmuş olur.

Filistin'in daha düne kadar bizim sınırlarımızda olması hasebiyle Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşturulması tarihî bir hâdisedir. Abbas'ın ismi etrafındaki tüm menfiliklere rağmen, Filistin Devlet Başkanı TBMM'de konuşmayacak da nerede konuşacak? Dünyaya gereken mesaj verilmiştir.

Dünya bası Mahmud Abbas'ın TBMM'de ilan ettiği Gazze'ye gitme kararını flaş haber olarak okuyucularına duyurdu.

Abbas'la birlikte Ankara'da Hamas yetkilileri de ağırlanıyor. Abbas'ın TBMM'de verdiği bir diğer mesaj da birlikti. Abbas birlik olma niyetinde samimiyse Türkiye fırsatı ayağına getirdi. Ankara'da bulunan Hamas yetkilileriyle bir araya gelip birlik üzerine uzun uzun konuşabilir.

Uzun yıllardır ABD/İsrail çizgisinde yürüyen Mahmud Abbas ahir ömründe olması gereken tarafta olacak mı? Yol belli, iz belli...