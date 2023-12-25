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Türkiye-Gazze cephe hattına saldırı

25 Aralık 2023 Pazartesi

Türkiye-Gazze cephe hattında 12 şehit daha verdik.

Gazze'de terör devleti İsrail Filistinli kardeşlerimize saldırırken taşeron terör örgütü PKK da Irak'taki birliklerimize saldırdı.

ABD'nin Irak'ı işgal etmesiyle bir terör üssüne dönen ve "Kuzey Irak" olarak diye bize belletilen bölgede ordumuza ait birlikler bulunmakta.

Birliklerimiz, teröristlerin saldırılarını beklemek yerine terörün kaynağına gidip bertaraf edilmesi stratejisi üzerine mezkûr bölgede konuşlandı.

Bölgedeki PKK ve türevlerine ABD silah yağdırıyor. Gaye belli, terör devleti İsrail'in sapkın inancında yer alan Arz-ı Mev'ud'a engel olacak unsurları bertaraf etmek.

Bunlar komplo teorileri değil. Terör devleti İsrail'in başındaki teröristler Arz-ı Mev'ud hayallerini açıkça dile getiriyorlar.

ABD ve Avrupa'nın baskısına rağmen Türkiye'nin İsrail'i terör devleti, Hamas'ı da Filistin halkının kurtuluş savaşçıları olarak tanımlaması büyük rahatsızlık oluşturmuştu. 12 askerimizin şehit edildiği saldırılar Türkiye'nin bu dik duruşuna karşı bir hamledir.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki varlığı terör unsurlarının ve onlar üzerinden hesap yapan devletlerin tüm planlarını bozuyor.

Bizler şehitlerimizin acısıyla meşgulken mezkûr unsurların Türkiye'deki sesleri, hemen "Türkiye'nin sınır dışında ne işi var" demeye başladılar. Bu unsurlar mikrofon vazifesi görmekte ve her ay ödül mamalarını almaktadırlar!

Bu mikrofonlardan "ABD'nin burada ne işi var" diye bir ses çıktığını duymazsınız. Nasıl duyacaksınız, ödül mamaları kesilir.

Türkiye-Gazze cephe hattında yeni saldırılar gelecektir. Gazze'de Filistin halkının muhteşem direnişini yıkamayan terör devleti İsrail ve destekçileri Gazze'deki başarısızlığın acısını cephenin diğer noktalarından çıkarmaya çalışacaktır.

Türkiye içerisinde de irtibatlı oldukları unsurlarla karışıklık çıkarma hamleleri olacaktır. Tıpkı Batıcı 'Gezi Ayaklanması'nda olduğu gibi.

Mısır'da yaptıkları gibi Türkiye'de de teşebbüs ettikleri darbe girişimleriyle Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilselerdi işleri çok kolay olacaktı. Son Cumhurbaşkanlığı seçimine çok umut bağlamışlardı ama sukutuhayale uğradılar. Bunun üzerine bir de Hamas'tan yedikleri büyük darbeyle iyice şamar oğlanına döndüler.

Bu saatten sonra Türkiye-Gazze cephe hattımıza tüm varlıklarıyla saldıracaklardır. Pek mecalleri de kalmadı. Dikkat etmemiz gereken tek husus, içimize yerleştirilen mikrofonlar. Mikrofonların sesini kestik mi gerisi kolay!
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