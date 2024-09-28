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Türkiye ve Türk Dünyası

28 Eylül 2024 Cumartesi

Olağanüstü dönemden geçiyoruz. Kiminle veya kimlerle muhatap olacağımız önemlidir.

"Türk dünyası" önemli anahtar! Ama kimin için? FETÖ hep bu anahtar üzerinden yayıldı. Hepimiz görüntüdeki "Türkiye logosuna" baktık. Oysa gösterilen görüntü, gerçek görüntü değildi. Yıllar sonra patladı. Peki şimdi nasıl bir hat üzerinden ilişki ağı oluşturuluyor?

Ekonomik çıkar merkezli ilişkiler ne kadar sağlam olur, sorusunu veremeden geçemeyeceğim. Yatırımlar, geleceğe yönelik projeler çok önemli. Ama en önemli husus "İNSAN" unutulmamalı...

Vitrine yerleştirilen isimlere iyice bakılmalı. Geçmişi, ilişki ağı, vitrindeki rolü ve finansal bağlılıklar çok ama çok önemli.

"Vatan, bayrak, milli sloganlara" değil, bunları kullanışlı koz olarak söyleme dökenlere iyi bakın.

Her parıltı, altın değil! Orta Asya, Türk dünyası konusuna İngiltere'nin merakını ise özellikle merak etmeliyiz. Yeni Dünya kurgusunda Türk dünyası konusu neden ciddi aparat olarak görülmektedir?

Mesele "Çin mi, Rusya mı?" Soru bu işte! İngiltere için Çin yeni küresel aktör adayı. Bir zamanlar ABD olduğu gibi.

Peki, Türkiye ne yapmalı? Herkesin çıkar merkezli baktığı oluşumlar içinde "Türk dünyası" konusu başından beri Türkiye'nin ilgi ve etki alanıdır. Lakin, Orta Asya devletlerinde bu birlik üzerine söylem ve eylem üreten odaklar kimin kontrolündedir? İş dünyası üzerinden coğrafyaya uzanan kanallar ehemmiyet taşımaktadır. Yine "Türkiye görünümündeki" gruplar ile gözümüz kapatılmasın diye, ilişkilere, vitrine çıkartılanlara, çıkartılanların arkasındakilere iyi bakılmalı.

Türkiye önemlidir hem de çok önemli! Türk dünyasına uzanan İsrail ise ayrıca analiz edilmeli. Bugün değil, ama uzun vadede Türk dünyasına sorun olacak durumlardan kaçınmanın yolları bulunmalı.

Sözüm akil insanlara: Para çok şeydir ama "her şey değildir"!
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