Türkiye Yüzyılı'nın dip dalgası: TEKNOFEST kuşağı

TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) diye bir olay var.

İlk olarak 20-23 Eylül 2018'de İstanbul'da yapılmıştı

Bu yıl önce İstanbul'da, üç gündür de Ankara'da yapılıyor. Eylül sonunda da İzmir'de yapılacak.

Bu yıl İstanbul'da 2,5 milyon ziyaretçi ağırlandı. 1 milyondan fazla öğrenci teknoloji yarışmalarına başvurdu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen TEKNOFEST'e 125 kurum katılıyor.

TEKNOFEST, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "evlâdım" diyecek kadar sahiplendiği bir etkinlik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün etkinlikte yaptığı konuşmada, olayın önemini şöyle vurguladı:

"Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var. Artık İHA/SİHA'larımız var. Akıncılarımız var. Bütün bunlarla beraber semalardayız. Artık TEKNOFEST kuşağı var. Dünyayı aşıp da gözünü uzaya diken azimli, birikimli çalışkan gençlerimiz var.

"2023 TEKNOFEST'ine ilkokuldan doktoraya kadar her seviyeden 1 milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur. Emperyalistlerin çıkarları uğruna, gençlerin geçmişle bağlarının kopartıldığı karanlık dönemler artık geride kaldı. Milli Teknoloji Hamlesi dönemi var."

Gençliği hafife almak, milletimizin moralini bozmak için uydurulan "Z Kuşağı" değil.

TEKNOFEST Kuşağı...

Halkımızın bu festivale rağbeti, ilgisi, sahiplenmesi, bu bilim ve teknoloji gençliğinin, büyük milletimizi nasıl heyecanlandırdığının da bir göstergesi.

Burada TEKNOFEST'in öncülerinden Selçuk Bayraktar ismine bir paragraf açmak istiyorum.

Türkiye'nin milli teknoloji ve milli savunma sanayindeki hamleleri ile hiç ilgilenmeyen muhalefet, Selçuk Bayraktar'a "damat" küçüksemesi ile saldırıyor.

Bu öylesine bir çirkinlik, utanmazlık ki Selçuk Bayraktar, Erdoğan'ın damadı olmadan önce bu milli çalışmaları başlatmış bir genç.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile 2016 yılında evlendi.

2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde Teknoloji Liderliği (CTO) görevini yürütüyor.

Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın mimarı.

Yürütmüş olduğu çalışmaların başında Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA ile 2014'te TSK envanterine giren, dünyada 27 ülkeye ihraç edilen ve bugün yaklaşık 550 bin başarılı uçuş saatini geride bırakarak sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Bayraktar TB2 S/İHA sistemi de bulunuyor.

Selçuk Bayraktar ve ekibi Türkiye'nin ilk Taarruzi İHA sistemi olan 6 ton kalkış ağırlığına sahip Bayraktar AKINCI TİHA'yı da geliştirerek 29 Ağustos 2021'de TSK'ya teslim etti.

TB2 SİHA'ların, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle Selçuk Bayraktar'a, Karabağ Nişanı 1 Nisan 2021'de Bakü'de düzenlenen törenle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından takdim edildi.

Bunları neden hatırlatıyorum.

Selçuk Bayraktar düşmanlığı, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı değildir.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine, Türkiye'nin bağımsızlığına, milli güvenliğine, özgürlüğüne düşmanlıktır.

Bugün Selçuk Bayraktar gibi gençlerin, genç mühendislerin öncülüğünde milletimize teknoloji sevdirilmeye çalışılıyor.

Binlerce idealist genç, Türkiye Yüzyılı'na bir kader denk noktasında omuz veriyor.

TEKNOFEST kuşağı, milletimizin heyecanı, umudu, güvenidir.

Selçuk Bayraktar ne güzel ifade etti:

"TEKNOFEST kuşağı dev bir dip dalgası olarak geliyor. İnsanlığın yeni çizdiği bu yolda merhamet, adalet ve güzel ahlâkımızla dünyanın rehberi olacağız."

Anca birbiri ile uğraşan kifayetsiz siyasetçilerin koltuk kavgaları, bu dip dalgayı milletimizin gözünden kaçıramayacaktır.