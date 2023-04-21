Türkiye'de uçuşta ikiye bölündü

"AKP iktidarında Türkiye ikiye bölündü" diyorlar ya elhak doğru söylüyorlar!

Bir tarafta, oy pusularındaki mühürlerin uçacağını söyleyen ve buna inanan bir güruh var. Evet yanlış okumadınız, mâlûm güruh Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulalarında Recep Tayyip Erdoğan dışındaki diğer adaylara basılacak mührün uçacağını söylüyor. Nasıl mı? Mâlûm güruhun operasyonel gazetecilerinden Merdan Yanardağ anlatıyor: "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün lütfen. Yani bir tahmin değil, bir varsayımda bulunmuyorum. Ciddi iddialar var. Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var."

Yanardağ bunları Genel Yayın Yönetmeni olduğu televizyon kanalında canlı yayında söylerken program arkadaşı Prof. Emre Kongar da başıyla bu hezeyanı tasdik ediyordu. "Merdan, böyle deli saçması bir iddia olur mu yahu" diyemedi!

2018 seçimlerinde de benzer saçmalıkları dile getirmişlerdi. Recep Tayyip Erdoğan kör düşmanlığı bunlardaki kıt aklı da aldı götürdü. Uçmaları için 'yardımcı' bir madde kullanmalarına da gerek kalmıyor. Kendileri de mühürleri de hep uçuyor!..

Bu minvalde bölünen Türkiye'deki ikinci grup ise insansız hava araçları yapıp uçururken, Anadolu insanını ve umudu Türkiye olan dünyadaki tüm mazlumları sevinçten havalara uçuruyor.

Mâlûm güruhun gündemi uçan mühürlerken iHA VE SİHA yapan Selçuk Bayraktar ise insansız savaş uçağı Kızılelma'nın 8. uçuş testinin başarıyla tamamlandığını bizlere müjdeliyordu. İşte aradaki fark.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Kızılelma'nın deneme uçuşlarının görüntülerini bizlerle paylaşırken "Gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya kadar..." diyerek yeni hedefimizi ne olması gerektiğini de bizlere ihtar ediyor.

Uçuşumuz sadece havada değil. Denizde de uçuyoruz!

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu göreve başladı. Türkiye'de yapılan TCG Anadolu'yu halkımız ziyaret etmesi için İstanbul'a demirledi. On binlerce insanımız gemiyi gezebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Yazımın başına dönersek, AK Parti Türkiye'yi hakikaten ikiye böldü. Bir tarafta oy pusulasına basılan mührün uçacağına inanlar, diğer tarafta İHA, SİHA, Kızılelma, TCG Anadolu ve burada sayamayacağım yüzlerce gelişmelerle uçuşa geçen bizler.

Şimdi doğruyu söyleyin: Oy pusulasındaki mührün uçacağını ve saat 17'den sonra pusulalarda Erdoğan kısmında "Evet" yazısının çıkacağını inanlarla bizlerin oyu nasıl bir olur Allah aşkına!

Tebrik:

Hayırlı uçuşlara vesile olması duasıyla Ramazan Bayramınızı tebrik ederim.