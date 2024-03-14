Türkiye'nin turizm sektöründeki konumu ve potansiyeli

Türkiye için turizm, ekonomik büyüme ve istihdam açısından stratejik bir öneme sahip. Ülkenin ekonomik büyümesine ve istihdamına önemli katkı sağlayan turizm sektörü, aynı zamanda ülkenin uluslararası imajını şekillendirme ve tanıtma açısından da hayati bir rol oynuyor. Turizm gelirleri, döviz girdisi sağlayarak cari açığın kapanmasına ve ulusal ekonominin dengelenmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, turizm sektörü, yerel ekonomilerin canlanmasına ve sosyal kalkınmanın desteklenmesine de fayda sağlıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) gibi kurumların, turizm alanının ilerlemesine yönelik gerçekleştirdikleri etkinlikler ve basın buluşmaları, bu sektörün kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. Bu tür organizasyonlar, topluma turizmin kıymetini ve sektörde meydana gelen yenilikleri doğru ve güncel bir şekilde iletmeyi amaçlıyor. Yakın zamanda TÜRSAB tarafından düzenlenen ve basın temsilcilerinin katıldığı bir toplantıya katılma şansı buldum ve bu sayede turizm sektörünü daha yakından tanıma fırsatı yakaladım. Bu organizasyon ve daveti gerçekleştiren TÜRSAB yönetimine teşekkür ederim. Toplantı da Türkiye'nin mevcut durumu, potansiyeli ve rakipleri hakkında çarpıcı veriler paylaşıldı.

Türkiye ve Rakiplerinin Turizm Potansiyeli

Buna göre; Türkiye ve turizm sektöründeki başlıca rakip ülkeler olan İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın ekonomik performansları karşılaştırıldı. İspanya, +8.095 milyar dolarlık pozitif cari denge ve 91,8 milyar dolarlık en yüksek turizm geliri ile öne çıkıyor, turizmin ekonomik katkısının cari dengesine olumlu etkilerini gösteriyor. Buna karşın, Fransa'nın-56.671 milyar dolarlık cari açığı bulunmasına rağmen 59,7 milyar dolarlık turizm geliri ile önemli bir turizm destinasyonu olduğu ve cari açığının tamamına yakınını turizmden kapattığı görülüyor. İtalya ve Yunanistan da benzer bir durum sergilemekte, her ikisi de cari açık vermektedir (-30.222 milyar dolar ve-22.622 milyar dolar). Ancak turizm gelirleri, sırasıyla 46,5 milyar dolar ve 18,5 milyar dolar ile ülkelerin dış ticaret açıklarını kısmen dengelediğini gösteriyor.

Türkiye, ye gelince-48.751 milyar dolarlık cari açığına rağmen 46,4 milyar dolarlık turizm geliri ile turizm sektöründe önemli bir rol oynuyor. Ancak, cari açığın yüksekliği ekonomik dengesizliklere işaret ediyor. Türkiye'nin turizm gelirlerini artırarak dış ticaret dengesizliklerini azaltarak cari açığı düşürmeye yönelik stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Zira sürekli yaşadığımız enflasyon baskısının temel nedenlerinden biri cari açığımız.

Türkiye'ye 4-5 saat uçuş mesafesindeki ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 1,5 milyar iken, Türkiye'nin turizm sektöründeki rakip ülkelerin bulunduğu 4-5 saat uçuş mesafesindeki bölgenin toplam nüfusu ise 838 milyon civarında. Bu yönüyle Türkiye'nin jeopolitik konum itibarıyla turizm açısından büyük bir potansiyel taşıyor.

Ziyaretçi Sayıları ve Türkiye'nin Turizm Kapasitesi

Türkiye'nin nüfusu 85,2 milyon ile incelenen diğer ülkeler arasında en yüksek nüfusa sahip olmasına rağmen, ülkeye gelen ziyaretçi sayısı 44,5 milyon ile beklenenin altındadır. Bu durum, Türkiye'nin potansiyel turizm kapasitesini tam olarak kullanamadığını göstermektedir. Özellikle Fransa 67,8 milyon nüfus ile (79,4 Milyon turist) ve İspanya 47,4 Milyon ile (71,6 Milyon turist) gibi daha az nüfusa sahip ülkelerin çok daha yüksek ziyaretçi sayılarına ulaşması, bu ülkelerin turizm tanıtımı, pazarlama stratejileri ve turizm altyapısında Türkiye'ye göre daha başarılı olduklarını düşündürebilir.

Turizmde Çeşitlilik

Türkiye'nin zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve coğrafi konumu, turizm sektöründe büyük bir potansiyel sunuyor. Ancak, bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için altyapı gelişimine, turizm hizmet kalitesinin artırılmasına ve etkili bir tanıtım stratejisine ihtiyaç var.

Türkiye'nin turizm sektöründeki rekabet gücünü artırması ve daha fazla ziyaretçi çekmesi için, deniz-kum-güneş odaklı turizmden öteye geçerek kültürel, tarihi, doğa ve macera turizmi gibi alternatif turizm alanlarını geliştirmesi ve turizmi her mevsime yayarak sezon dışı turizmi canlandırması gerekiyor.