Türkiye'ye karşı bir tek seçenekleri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da, Almanya Başbakanı Olaf Scholz üzerinden ABD ve diğer İsrail destekçisi Batılı devletlere gayet açık bir şekilde ikâzda bulundu.

Görüşmeler sonrası yapılan ortak basın toplantısında, Alman devlet görevlisi bir gazetecinin, "Tüm NATO ittifakı tarafından terör örgütü olarak tanınan, yüzlerce insanı İsrail'de katleden bir örgütü nasıl bir 'kurtuluş örgütü' diye tanımlayabilirsiniz? Türk-Alman ilişkilerini, NATO içindeki iş birliğini tehlikeye atıyor musunuz? Türkiye, savunma sanayi için 40 Eurofighter talep ediyor. Almanya bunu kabul edecek mi?" sorusuna Erdoğan şu tarihi cevabı verdi: "Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi, ilk 5'in içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye, NATO'da sıradan bir ülke değil. İlk 5'in içinde. Şu anda NATO'nun içinde düşüncesi, kanaati kimin ne olursa olsun, Rusya-Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor? Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz, Ukrayna ile de görüşüyoruz, Rusya ile de görüşüyoruz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Ama 33 milyon ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk. (...) Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin."

Başkan Erdoğan "Bir basın mensubu olarak, bizi bununla tehdit etmeyin." derken elbette biliyor o soru görünümlü tehdidi kimlerin yaptığını.

Başkan Erdoğan'ın dünyanın hâkim güçlerini ikâz eden konuşmasının ertesi günü Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun Karadeniz'de NATO tehlikesini dile getirmesi tevafuk olmasa gerek!

Deniz Astsubay Okullarının kuruluşunun 133'üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan törende konuşan Oramiral Tatlıoğlu NATO'ya Karadeniz'de müdahil olmaması hususunda ikaz etti: "Bildiğiniz gibi NATO Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz'de bu tedbirleri biz kendimiz alacağımızı ifade edip NATO'yu veya Amerika'yı Karadeniz'de istemediğimizi beyan ediyoruz. Biz Türkiye olarak Karadeniz'de bütün güvenliği sağlarız. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Dolayısıyla Karadeniz'e herhangi bir ülkenin veya NATO'nun girmesini istemiyoruz."

Başkan Erdoğan, Hamas'ın terör devleti İsrail'e hurucu sonrası ABD'nin bölgeye savaş ve uçak gemilerini göndermesine "Ne işleri var burada" diye tepki göstermişti. Şimdi de Karadeniz'de de istemediğimizi açıkça beyan etmiş olduk.

Oramiral Tatlıoğlu'nun açıklaması sonrası ABD FETÖ'cüleri harekete geçirip Tatlıoğlu aleyhine yayınlar yaptırmaya başladı. Darbe yaptıracak halleri olmadığından tek seçenekleri var, fiili müdahale. Eh ona da mecalleri yok gibi. Baksanıza Hamas'a karşı paralı askerlerini İsrail'e gönderdiler ama netice hüsran.

Devlet katından mezkûr açıklamaların gelmesi devletin her şeye hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Halk olarak bizler de hazır olalım!