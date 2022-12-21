Türkiye- Azerbaycan dostluğunun sloganı olan "İki devlet, tek millet" içeriği, öyle gözüküyor ki, Kıbrıs'ta genişleme imkanı buldu. Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs söz konusu olduğunda artık; "üç devlet, tek millet' diyeceğiz... Yeni Azerbaycan Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri, temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere gittikleri Kıbrıs'ta, Prof. Numan Kurtulmuş'un ifade ettiği bu yeni; ortak politik zemini işaret ettiler. Kurtulmuş, bir vizyon hedefini işaret etti.

Kuzey Kıbrıs'ın, "Türk Devletleri Teşkilatı'na şimdilik "gözlemci" sıfatıyla katılacak oluşu, aslında önemli bir başlangıçtı, Azerbaycanlı siyasetçilerle Kıbrıs'a yapılan bu ziyaretse, Ada ile Maveraünnehir'in yakınlaşmasını sağlayacak önemli adımlardan...

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, Azerbaycan'daki iktidar partisinin yöneticileriyle birlikte Maraş'ı ziyaret etmesi, sadece nezaket ziyareti olmasa gerekti, nitekim Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da hemen her fırsatta, Maraş açılımının tüm dünyaya önemli bir cevap oluşundan bahsediyor... Heyet, Maraş'tan dünyaya seslendi.

Hatırlayacağınız üzere; 1974 Barış Harekâtı sonrasında, çevresi dikenli tellerle çevrilerek, yerleşime kapatılan Maraş'ın, 48 yıl aradan sonra yeniden açılması üzerine epey hareketlenmiş, kızışmıştı uluslararası satranç tahtası. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş'ın yeniden dünyaya açılımı için, "geç kalınmış bir adımdı' diyor. Kıbrıs Türk halkının upuzun yıllardır maruz kaldığı, ambargo ve boykot kararlarının ardından Maraş'ın insan içine karışması, stratejik değerde bir adımdır diyor Kıbrıs gözlemcileri de...

Geçmişte, Kuzey Kıbrıs halkı, Ada için federal bir yapı teklifi getiren "Annan Planı"na evet demiş, fakat bunu asla kabul etmeyiz diyerek sırtlarını dönenlerse, Rum kesimi olmuştu. Sadece bu referandum bile, Rum kesiminin aslında hiçbir çözüme taraf olmadığını göstermeye yeter boyuttadır... Yine hatırlayalım, bu uyuşmazlıkları, Avrupa Birliği'nce üye kabulü anlaşmasıyla taçlandırılmıştı. Dolaysıyla Avrupa'nın da Kıbrıs'ta bir çözüm istemediği açıktır...

Kıbrıs'ın taşınmaz varlığını idare eden Vakıf senetleri (Evkaf), Maraş'ın açılmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Kıbrıs bir Vakıf Ada... 1571'de Osmanlıların fethinden sonra, Ada'da sosyal yaşam vakıflar üzerinden inşa edilmiş. Kıbrıs Vakıflar İdaresince; 1571-1974 döneminde Kıbrıs adası genelinde kurulan vakıfların incelendiği ve yedi yıl süren "Kıbrıs Vakıf Mallarını Araştırma ve Değerlendirme Projesini" kapsamında; 2 bin 443 kütük defteri, 8 milyon belgenin gözden geçirildiği saptanmıştı. Araştırmaya göre, 608 adet olarak bilinen vakıf sayısının, araştırma sonunda Kıbrıs genelinde 2 bin 220 olduğu ortaya çıkmıştı. Araştırmada, cami, okul, çeşmeler gibi toplum hizmeti veren yapılar tespit edilerek, haritalandırılmıştı.

Evkaf İdaresinin evrakı, bugünkü tartışmaları da aydınlatacak boyutta... Ada'daki Rumların şayet varsa, Maraş'ta bulunan taşınmaz malları için Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurmaları gerekiyor. Şu ana kadar 500'ün üzerinde Rum, komisyona başvurmuş. Bu başvurular, itirazlar, kabuller, tespit ve muhakeme safhaları, Kuzey Kıbrıs'ın resmi olarak, hukuken "tanınması' adına da önemli adımlardır...

Türkiye ve Azerbaycan heyetleri Maraş'taki tarihi Bilal Ağa Mescidini de ziyaret etmişler. Ada camilerine has, sade, dupduru, çevresini; ağacı, çimeni, masmavi göğü ile çehresinin bir unsuru halinde taşıyan, insanın ruhunu aydınlatan bir mescid... Mescidin uzun yıllar kapalı kalışı ayrıca hazin verici, ama duamız odur ki, Mescidlerimizi kıyamete kadar açık kalsınlar...

Ruhumda Kıbrıs'ın apayrı bir yeri vardır. Benim büyükbabamın dedeleri, Kıbrıs ve Girit üzerinden küçük yaşlarda gelebilmişler anayurda, merhametli bir balıkçı tarafından saklanarak kurtulabilmişler Girit katliamından... Lakabımız olan "Giritlioğulları' buradan gelir. Soyadımız olan 'Mantin', Kıbrıs'ı mücahidlerin boyunlarına taktıkları özgürlük kurdelesinin ismidir... Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında, Babam Metin Kaptan, Zincirbozan Üssünde muvazzaftı, çocukluğum Kıbrıs şehit ve gazilerinin evlatlarıyla geçti, ilkokul 2.sınıfta sıra arkadaşım Nilgün, yüzbaşı babası ve hemşire annesiyle birlikte Kıbrıs'ta şehit oldu...

Hâsılı, Kıbrıs'ı kalbimde taşıyan birisiyim.

Kıbrıs bize şehitlerimizin vasiyetidir. Kıbrıs bize Hz. Resulullah'ın (sav) halası Hala Sultan'ın yadigârıdır. Kıbrıs bize, kardeştir, sırdaştır, yoldaştır... Bahtı açık olsun güzel Kıbrısımızın...