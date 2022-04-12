Ukrayna savaşı ve ortaya çıkacak yeni durum!

Giderek tüm taşlar yerine oturmaya başladı.

-Mesela anlaşılan o ki; Ukrayna'daki Amerikan büyükelçiliği savaştan tam 1 sene önce, güvenlik gerekçeli tenderler ilan edildiğini kanıtlayan çeşitli verilere ulaşılıyor. Hem de açık kaynakları irdeledikçe, anlaşılıyor.

-Mesela Odessa'da ABD konsolosluğunun güvenliği için açılan tender, 2 Eylül 2021 yılında teslim edilmiş. Küçük belki de dikkat çekmeyecek bilgi gibi durabilir. Sadece Odessa değil, diğer kentlerdeki güvenlik ve hendek inşası içerikli tender ilanlarını ilan eden ABD, planlarından Ukrayna yönetimini haberdar etmeli ki; projelerin kontrolü Ukrayna devletine havale edilmiştir.

Yani savaş rastgele "Rusya kaprisi" olarak okunamaz. İlerideki zamanlarda, daha net manzaraya sahip olacağımızdan neredeyse eminim.

Şimdi gözüken şu ki; ABD ve İngiltere ittifakı, yeni dünya paylaşımında, Avrupa sınırlarını keskin bıçakla ayırmak istemiştir.

Ukrayna içerisindeki siyasi retorik ve 2000 sonrası oluşturulan sosyolojik alt yapı boşuna inşa edilen alt yapı değildi. Nitekim ki Batı Ukrayna ile Doğu Ukrayna arasında keskin ayrışmanın oluşturulması da, geniş planın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rusya provoke mi edildi? Yoksa Rusya, bu yeni dönemin şartlarını doğru okuyarak, kendini yeni anlaşmalar için ateşe mi attı? Onu zamanla göreceğiz.

Rusya savaşın kaçınılmaz olduğunu söylerken, sadece kendince tanımladığı neonazi grupları değil; hem de anlaşılan ABD'nin yeni dünya şartlarına da hodri meydan demiştir. Yani kendisi ya yanacak, ya da yeni sürecin masadaki anlaşma yapılan tarafı olmasını sağlayacaktır. İki tarafı keskin bıçak bir süreç, nasıl bir sonuç verir bilmemiz zor. Ama anlayacağınız şey şudur ki; bu süreç ile Ukrayna heba edilmiştir.

ABD Ukrayna'ya, Rusya'nın hava alanlarına vuracak roketler vereceğini açıklamış. Yani anlaşılan Ukrayna'daki ahali boşaltılarak, Rusya tarafı ve yanlıları saldırılara maruz bırakılarak; savaşın Rusya topraklarına geçmesini de sağlamak niyeti var!

Rusya burada meşgul olurken; ABD, Çin ile hesaplaşmaya açıktan başlar. Ukrayna liderlerinden Poroşenko'nun CNN yayınında dillendirdiği cümle manidardır: "Ukrayna Nato için karadan savaşacak güçlü askeri yapıya sahiptir. Bizi alın bünyenize ve Nato güvenliği için savaşan yapınız olsun."

Evet taşlar oturuyor yerli yerine...

Herkes tarafını belli ediyor ve Ukrayna içinde Batı endeksli savaşçı yapı, ABD'nin Avrupa'yı koruyacak askeri yapısı olarak meydana çıkabilir. Rusya için ise sürekli direk savaşa girecek ortam oluşmuş olacaktır.

1994'te Biden'ın konuşmasında açıktan söylenen cümlelerde ifade edilen fikirler menzile varmıştır:

"Ukrayna Rusya'yı savaştırmadan kriz oluşturamayız ve onları ayıramayız." Göründüğü üzere her şey uzun vadeli plan ve programın parçasıdır. Ukrayna'nın başına siyaset ve devlet adamı değil, dışarıdan birinin getirilmesi. Bu planı gerçekleştirecek ciddi oyuncuya ihtiyaç olduğunun da kanıtı niteliğinde karşımızdadır.

Rusya bir çoğu hesaplarında yanıldı mı?

Rusya bu savaşa girmeseydi, nasıl bir durum ile karşı karşıya kalırdık?

Bu da ortaya çıkacak, kapalı konular aydınlanacaktır.

Şimdilik gözüken şu ki; bu savaşın uzaması ve sonuçlanması, ABD-İngiltere ikilisinin ne zaman bitsin demesi ve Rusya'nın adımlarının nasıl sonuçlar vereceği ile alakalıdır. Şimdilik büyük felaketin sadece küçük parantezleri ile tanışıyoruz. Ukrayna örneği olacakların sınırlarının mahdud olmadığını bize ziyadesiyle anlatmıştır.