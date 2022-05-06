Ümit Özdağ'ın kimliği

En son 5 ay önce sormuşum "Ümit Özdağ'ın kimliğine kim bakacak" diye. Defaatle bu istihbarat öznesi hakkında yazdım. Ülkeyi yangın yerine çevirecek ırkçılık belasını körükledikçe körüklüyor.

Kimlerin koruması altındaysa, kimlerden cesaret alıyorsa işi, peşine taktığı güruhuyla sokakta kimlik kontrolü yapmaya kadar vardırdı.

Ramazan Bayramı'nda ise halkın huzurunu çektirdiği ırkçı bir filmle bozmayı başardı. Ümit Özdağ gibi profesyonel istihbarat unsurları karavana atış yapmazlar. Çevirdikleri filmler planlı programlı ve sipariş üzerine çekilen filmlerdir!

"Ümit Özdağ'ın kimliğine kim bakacak" diye sormuştum ya, cevabımı aldım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen akşam katıldığı canlı yayın televizyon programında Özdağ'ın hüviyetini açıkladı: "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir."

Bakan Soylu, Özdağ'ın "Parasını ben verdim, çekilmesini ben istedim" dediği provokatif film hakkında da şunları söyledi: "Sessiz İstila filmini adam kendisi fonladığını söylüyor. Bu yargının işi. Yargı diyecek ki sen fonladıysan bu filmi bu para nereden geldi. Ruşen Çakır gibi sen de ABD'den Türkiye'yi karıştıracak vakıflardan mı para aldın?"

Bakan Soylu'nun hatırlattığı yurtdışından fonlanma mevzusuyla alâkalı aynı gün sosyal medyaya kısa bir görüntü düştü. Ruşen Çakır'ın fonlu kanalına çıkan Özdağ ile Çakır arasında yayına hazırlık sırasında, kahkahalar eşliğinde aralarında şu konuşma geçiyor:

Özdağ- (Stüdyoyu göstererek) Valla yeri düzeltmişsiniz.

Çakır- Sayende!

Kahkahalar...

Özdağ- Sayemde mi? Fonlar benden gelmiyor, fonlar başka yerden geliyor. Şimdi bak laf çıkacak, "Ümit Özdağ fonluyor" diyecekler!

Güle oynaya, fonlana fonlana ülkeyi ateşe sürüklüyorlar.

Ümit Özdağ katıldığı başka bir televizyon programında FETÖ'cü Emre Uslu'yla Twitter üzerinden yazışmadığını söylemişti. Yazıştığı ortaya çıktı.

Uslu'nun kendisine destek vermediği söyledi ama Uslu'nun Ümit Özdağ ve Lütfü Türkkan'a destek tweetleri de arşivde bulundu.

Özdağ, FETÖ'cü Uslu'nun hakkında Cumhurbaşkanı veya Başbakan adayı olmasının iyi olacağını yazdığını inkâr etti ama o tweetler de arşivden çıkartıldı.

Görüyorsunuz değil mi, kaç film birden çekiliyor.

Devletin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu toplumda sığınmacılar üzerinden oluşan hassasiyetin farkındalar ve gerekli adımları atıyorlar. Halk olarak sükunetle devletin bu mevzudaki çalışmalarına destek verirsek fonlu filmlerde figüran olmaktan kurtuluruz.