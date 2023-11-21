Unutmayacağım ve asla affetmeyeceğim!

Dün "Dünya Çocuk Hakları Günü" idi.

Tüm dünyada değilse de, sözleşmeye imza atan 193 ülkeden pek çoğunda kutlandı bu hatırlı gün. Çocuk; kıymetini bilenler için her şeyin üstünde ve önündedir çünkü.

Kutlanamadığı ülkeler ise çocuk haklarının yok sayıldığı ülkeler zaten.

Gazze Şeridi başta olmak üzere mazlum Filistin böyle mesela.

Suriye böyle. Arakan böyle. Yemen böyle. Açlıkla hastalıkla savaşla baş etmeye çalışan başka yerler de vardır ne yazık ki.

Hele Gazze...

Her on dakikada bir, bir çocuk ayrılıyor aramızdan.

İstatistiğe bakar mısınız?!

Narin bedenleri fosfor bombalarıyla yanıp parçalanarak, belki enkaz altında ezilerek, canları çok yanarak ölüyor kıymetli emanetlerimiz. Üstelik haftalardır bomba seslerinden uyuyamamışken, çok korkmuşken, İsrail fırınları bombaladığı, şehre gıda ve su girişini engellediği için aç ve susuzken ölüyorlar...

Anne babalarının feryatlarına, kardeşlerinin yakarışlarına rağmen, bazen hep birlikte can vererek...

Melek masumiyetini, cennet kokusunu, çocuk neşesini alıp gidiyorlar aramızdan...

Allah'ın çocuklara bahşettiği o saflığı, temizliği alıp gidiyorlar.

Geride kalan dünya ne berbat!

Haksız, ahlaksız, arsız... Ama işte güçlü olduğu için hükmünü en azından şimdilik sürdürmekte olan barbarlarla kalakalmak ne fena!

En büyük ıstırabımız bu bizim, büyük imtihanımız...

Görüyoruz olanları...

Acıdan başımız yere düşüyor. Öfkeden göğsümüze sığmıyor yüreğimiz.

45 günde beş binden fazla çocuğu öldürdü İsrail.

İsrail ve vahşi Batı...

Beş değil, beş yüz değil, bin beş yüz değil...

Bir çocuğun ne çok mutluluk, ne büyük lütuf olduğunu bilip de binlerce çocuğu acı bir rakam içinde ifade edivermek, en yakın yüzlüğe, binliğe yuvarlayıvermek...

Allah'ım sen affet bizi.

Ama ben affetmeyeceğim.

Bu caniliğin parçası olanları ne unutacağım, ne affedeceğim.

Katilin sırtını sıvazlayanları,

İsrail'i açıktan destekleyenleri,

İnsanlık dışı saldırılar için ağzını yaya yaya gerekçe üretenleri,

Siyonistler dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlerken kılını dahi kıpırdatmayanları,

Hiçbir şey yapmasa bile şöyle yürekten bir "Allah belanı versin İsrail" diye lanet okumayanları,

Çıplak elleriyle vatanını savunmaya çalışan Hamas'a haksızlık edip terörist diyenleri,

Özgür Özel'i, Meral Akşener'i, diğerlerini,

Keyfinden ödün vermemek için Starbucks, McDonald's, Burger King gibi İsrail destekçisi markaları paralarıyla finanse edenleri...

Asla affetmeyeceğim.

Bu dünyada her fırsatta yüzlerine vuracağım işledikleri cinayetleri. Ellerindeki kanı yıkamalarına izin vermeyeceğim. Çocuk cesetleri üzerinde oturduklarını unutturmayacağım onlara. Buğuz edeceğim.

Öte dünyada da bırakmayacağım yakalarını. Şikâyet edeceğim Allah'a...