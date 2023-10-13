USS Gerald R. Ford (CVN-78)

Kelime dağarcığımıza eklenen kelimelerde bugün bu İngilizce kelime dizisini ezber ettik çünkü hemen hemen her Filistin-İsrail başlıklı haberin en tepesinde bu söz dizisi vardı; mecbur öğrendik yani.

Peki neden bu kadar popüler oldu bu özel isim ve ne anlama geliyor? Hem kelime hem de gelişi tabii. Önce habere dönelim: "Gerald R. Ford (CVN-78) ve yanındaki 12 gemilik Dwight D Eisenhower saldırı filosunu Doğu Akdeniz'de Gazze açıklarına yolluyor" Hafızalarımızı tazeleyelim; sayın Selçuk Bayraktar'ın konuk olduğu uçak gemisi bu. Neden, nasıl şimdi burada herkesin aklına gelen soru kelimeleri doğal olarak. Özellikle cümlenin ikinci kısmındaki '12 gemilik saldırı filosu' ne oluyor ya da olacak dedirtiyor. Arkasından kurulan şu cümle biraz olsa da kaygıları yatıştırıcı: "Gemiler gerekli olması halinde İsrail'deki ABD vatandaşlarını da tahliyede kullanılacak." Öyle ise 've 12 gemilik Dwight D Eisenhower saldırı filosu' niye Doğu Akdeniz'e şimdi geliyor demeden duramıyor insan.

Tabii Türkiye'nin, Hamas'ın elindeki İsraillerin alınması için arabuluculuk yaptığı haberleri basına yansırken 'ABD vatandaşlarını da' tahliyede kullanılacağına dair ifade çatışmanın şiddet, boyut ve coğrafyası yayılacak mı dedirtiyor hiç şüphesiz.

Eş zamanlı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası'nın ana oturumundaki konuşmasında, "Birincisini duyuruyorlar, ikincisini duyuruyorlar. Bunun ne anlamı var? Lübnan'ı mı bombalamayı planlıyorlar? Ya da birilerini korkutmaya mı karar verdiler?" ifadeleri üzerinde düşünülmeli. Çünkü ABD'nin hemen öncesinde Lübnan'daki ABD vatandaşlarının çıkması yönündeki haber gözleri Lübnan'a çevirdi hakeza Hizbullah'ın başından beri süreçle ilgili hem açıklamaları hem de yayınladığı video klip çatışmanın sınırlı kalmayıp yayılacağına dair endişeleri arttırıcı.

Doğu Akdeniz'de sadece ABD'nin varlığı mı var denecek olursa Rusya'nın Suriye meselesinin başından beri Lazkiye'deki varlığı akılda tutulmalı. USS Gerald R. Ford uçak gemisinin yanında Yunanistan donanmasını "Psara" isimli idra sınıfı fırkateynini Doğu Akdeniz operasyonları için NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'ye birlikte konuşlandırılmasıyla yüksek hazırlık durumuna geçirildiği haberi, çatışmanın nerelere etki edebileceğine dair bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü 'Orta Doğu'da hiçbir şey aynı olmayacak' ise Doğu Akdeniz'de de oynanan 'enerji ve deniz ticaret güzergahı satrancı' hamle üzerine hamle görecek demek oluyor.

Çin'in, Tek Kuşak Tek Yol Projesi'nin deniz ticaret hattını Süveyş Kanalı'ndan Doğu Akdeniz üzerinden Yunanistan Pire Limanı'na çıkartmasına karşın Hindistan-Birleşik Arap Emirlikleri-Suudi Arabistan-İsrail güzergahını içeren Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Koridoru (IMEC) taze açıklamışken patlayan bu çatışma Orta Doğu'yu değiştirmenin çok ötesinde etkilere gebe.

Büyük güç mücadelesinde 'enerji ve deniz ticaret güzergahı satrancı', Doğu Akdeniz, Orta Doğu üzerinden Pasifik bölgesine uzanan gelişmeleri barındırma niteliğine sahip bir jeopolitik kavganın tezahürünü izleyeceğiz gibi görünüyor. Diğer taraftan Çin'e yaklaşan, anlaşma imzalamaya kadar ileri götüren ülkelere de bir uyarı anlamı taşıyor bu "Gerald R. Ford (CVN-78) ve yanındaki 12 gemilik Dwight D Eisenhower saldırı filosu'.