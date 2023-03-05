Uzun adam ve 7 cüceler

Klavyem terli.. Birbiri ardından atıp tutanların hakemi kelimelerdir onları yormazsanız yorulan siz olursunuz. Kelimeleri çok sevdiğimi söylemiştim lakin yamanmayacak zeka deliklerine çorap tıkamak için de kelimeleri yorup ahlarını almamak lazım.. Twitter'da şöyle gerinip esnerken tam ağzıma layık kahkaha buldum. Kısık ateşte Pişirin Payzın'ın yürek acısıyla yazdığı twiti gördüm. Şöyle yazıyordu "Erdoğan'la Meral Akşener anlaştı mı?" diye soruyor. Ama nefes nefese kaldığı çok belli olan iç ses ritmiyle soruyor. Sonrasında Özlem Gürses adlı trensesin videosunu görüyorum "Seçim ertelenmeli bence" diyor.



Ayşenur Arslan da yer sofrasına oturmuş dereotlu poğaça gibi olanları izliyor. Masayı görüyoruz Meral Vahşeneri göremiyoruz. Masanın bacakları katlandı yer sofrasına döndü bakalım sofra bezini kim silkeleyecek demişken yürüyen tatil valizi İmamoğlu ve Mahsur Yavaş açıklama yapıp "Meral bir şeyler deniyor ama bizim başkan belli filan" tarzında vitaminler ve moraller veren bağlılıklarını iletiyorlar. Kılıçdaroğlu Google'da "Rövanş nasıl alınır" diye aratmış olmalı. Almanya'nın rövanşı. Hani çakşenerli olan ..

Neticede bu masa hesabı ödeyemediği için siyasi bulaşıkçılığa soyunanların masası, bakalım bulaşıkları kim yıkayacak. Bu saatten sonra HDP'yi masa altında, dolap içinde, şifonyer çekmecesinde saklanarak değil açıkça masada görebiliriz. Hiç şaşırtıcı değil.

Ancak genel anestezi sonrası parti olduğuna inandığımız partiküller dağıldı.. Şaşkın değiliz. Muhalif olmanın konforu, bol keseden zeka geriliğidir bunu gördük. Hiçbir şey yapmadan geri geri giderek, en beyinsiz köşelere kafanızı park ettiğinizde bile muhalif olabiliyorsunuz.

Bir de damla damla da olsa zeka gerektiren bir muhalefet tarzı vardır. Zeka gerektiren muhalefet tarzı içinde feraseti ve irfanı barındırır. Bunlar dışarıdan beyin hücresi yardımı almaya çalıştıklarından fikri züğürtlüklerini, bu ülkeyi yok sayan muhalefet tarzını benimseyerek perdelemeye çalışıyorlar.

Bu sefer algınız olgunun hakikatini gölgeleyemeyecek.

Sizin şerefiniz protez ki takmayı unutarak yaşıyorsunuz anladık.

Ve son olarak,

Mazlumlara yoksullara yardım ederken elleri üşümesin diye ona eldiven ördüm diyen Meliha Teyzenin oğlu Erdoğan kazanacak.

Bir çocuğun oyuncak arabasını tamir etmeye çalışan Tayyip Dede kazanacak.

Yine bir çocuğun, eve zorla çay içmeye götürdüğü kahraman kazanacak.

Duruş denildiği zaman aklınıza istemsizce yine Başkan Erdoğan'ın gelmesinden rahatsızsınız siz.

Erdoğan sadece bir yerde durdu o da milletine verdiği sözde. Duruş budur.