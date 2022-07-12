Vergiden istisna yemek ve yol parası

Çalışanlara ücret dışında işverenler tarafından bazı ek menfaatler de sağlanmaktadır. Uygulamada en fazla görülen ek menfaatler yemek ve yol yardımlarıdır.

İşyerinde servis ve yemek yedirilmesi dışında bazen metropol card, ticket gibi yemek kartları ile yemek yardımı yapıldığı ve ayrıca yol yardımı da verildiği görülmektedir.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zamla birlikte yemek ve yol yardımında da vergi istisnası tutarları arttırıldı.

Yemek istisnası

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında, 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08 Temmuz 2022 Tarihli ve 31890 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 yılı Temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere 51,00 TL, KDV dahil olarak ise 55,08 olarak tespit edilmiştir.

Yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi durumunda, vergi istisnasına girmeyeceğine ve gelir vergisi kesintisine tabi tutulması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Yıllara göre vergiden istisna edilen yemek yardımı tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu yemek yardımlarının işyerinde yemek verilmesi veya metropol card, Ticket, multinet gibi yemek kartları ile yapılması da mümkündür.

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Yol istisnası

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında, 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08 Temmuz 2022 Tarihli ve 31890 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

Mevcut uygulamada, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri gelir vergisinden istisnadır.

7194 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle çalışanlara; toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek verilmekte olan 25,50 TL'ye kadar taşıma bedeli gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu tutarın üzeri ise ücret olarak kabul edilerek aşan kısım gelir vergisine tabi olacaktır.

Şirketler için uygulama kolaylığı sağlaması açısından toplu yüklemeler açısından "İstanbul Kart" sistemi kullanılabilmesi için BELBİM A.Ş. ile görüşülebilecektir.

Yani, ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir.