Eski ABD Başkanı Bill Clinton, İsrailli ve Filistinli taraflarla Washington'da ayrı ayrı görüşmüş ve sonrasında bir plan hazırlamıştır. Diplomasi trafiği sonucu 23 Ekim 1998'de ABD'de Maryland'de Wye Nehri Konferansında bir araya gelen taraflar 9 günlük zirve sonunda Wye Nehri Memorandumu imzalanmıştır. Memorandum, daha önceden koyulan hedeflerin gerçekleştirilmesi için adımlar koymuş ve tarih belirlemiştir. İsrail eline geçen toprakların %13'ünden çekilmeyi ve bu arada B bölgesinin %14'ünün A bölgesine dönüştürülmesi için 12 haftalık program oluşturulmasını taahhüt ederken; Filistin Ulusal Yönetimi terörü durdurma, silah indirme sözü vermiştir. Ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Komisyonunun dönemin ABD Başkanı Clinton'a gönderdiği ve FKÖ Sözleşmesinin İsrail'in ortadan kaldırılmasını isteyen maddesini iptal eden mektubun yeniden doğrulanmasını, Gazze'de bir Filistin havaalanı ve Gazze-Batı Şeria arasında Filistinlilerin geçişini sağlayacak iki ulaşım koridoru açılması da öngörülmekteydi.

İsrail'in bir kısım bölgeden çekilmesi, Filistin'in militanları bir süre durdurması gibi kısımları uygulanmış olsa da öngörülen adımlar atılamamıştır. Tarafların birbirlerini anlaşmanın maddelerine uymamakla suçlamaları ile çatışmalar devam etmiştir. İsrail, Filistinlilerin şu üç şartı yerine getirmediğini iddia etmiş ve çekilmesi gereken yerlerden çekilmemiştir:

· Terör şüphelilerinin İsrail'e verilmesi,

· FKÖ sözleşmesindeki İsrail'in ortadan kaldırılması ile ilgili tüm maddelerin kaldırılması,

· El Halil Anlaşması'ndaki güvenlikle ilgili sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi.

İsrail çekilmeyince Arafat, ciddi görüşmeler gerçekleşmezse Mayıs 1999'da Filistin Devleti'ni ilan edeceğini açıklamıştır. İsrail ise tek taraflı açıklamaların misli uygulamaları beraberinde getireceği tehdidinde bulunmuştur.