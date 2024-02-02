Yaşmakları ıslananlar

Bir iki hafta öncesine kadar, kendileri uydurup kendileri inandığı "AKP belediye başkan adayı bulamıyor, adaylarını açıklayamıyor" yalanı üzerinden zil takıp oynayanlar bugünlerde gözyaşlarını yaşmaklarıyla silmekle meşguller.

Nasıl ağlamasınlar?

Nasıl yaşmakları gözyaşlarıyla sırılsıklam olmasın?

Nemalandıkları belediyelere kar yağmak üzere.

Umutlarını bağladıkları CHP'nin içindeki kavga büyüyor. Belediye seçiminde yaşayacakları hezimetle de kavga savaşa dönüşecektir.

İzmir'de ayaklanmalar başladı. İzmir'in Karaburun ilçesine CHP merkez yönetiminin belediye başkan adayı olarak Karşıyaka'dan bir aday göstermesine CHP Karaburun Teşkilatı isyan bayrağı açtı. Günlerdir CHP Karaburun ilçe binası önünde eylem yapan partililer "İthal aday istemiyoruz" diyorlar.

Seçim çalışması için ilçeye gelen CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı protesto gösteriyle karşılandı. "İstifa" tezahüratları eşliğinde Balcı, parti binasına arka kapıdan girmek zorunda kaldı.

CHP'nin kazanacağı kesin gözüyle bakılan yerlerde parti içi kavga daha da şiddetli. Menfaatin büyüklüğü kadar kavganın da şiddeti büyük oluyor.

Parti içi kavgalar kadar, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak yaptığı partilerin CHP'ye olan ağır eleştirileri ve CHP'li belediye başkan adaylarını desteklemek yerine kendi adaylarını çıkarmaları da, "AKP belediye başkan adayı bulamıyor, adaylarını açıklayamıyor" yalanına sarılan gazeteci taifeyi hüsran uğrattı.

İYİ Parti'nin seçim afişlerinin şehirlerdeki reklam panolarına asılmasına CHP'li belediyelerin izin vermemesi İP Genel Başkanı Meral Akşener'i çileden çıkardı: "Birileri istiyor ki billbordsuz seçim kampanyası yapalım! Ama bu defa, öncekilerden farklı ve ilginç olarak; önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen; saray değil belediye! Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane! Yaa, ne kadar da ilginç değil mi? 'Hadi canım, o kadar da olur mu?' dediğinizi duyar gibiyim... Heyhat, oluyor. Maalesef oluyor..."

Akşener, CHP'den yayılan "Bizden para aldılar" iddialarına da çok sert tepki göstererek CHP'li belediye başkanlarına seslendi: "Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Zeydan Karalar, Sayın Muhittin Böcek... Ben size herhangi bir işle ilgili, şu kişiye şu işi verin, bize para gelecek diye aradım mı? Partimize 1 liralık katkı istedim mi? Sayın Kılıçdaroğlu, ben sizden herhangi bir talepte bulundum mu? Sizden istemedik, size kazandırdık."

Muhalefet cephesi kendi kendini imha ederken Ak Parti seçim çalışmalarına başladı bile.

Medyadaki "AKP belediye başkan adayı bulamıyor, adaylarını açıklayamıyor"cu tayfanın gemisi su aldı. İstedikleri kadar ağlayabilirler, neticede demokratik bir ülkede yaşıyoruz!