Yeniden Afrika yeniden yükselen güç Türkiye

Afrika, süper güç devletlerin ve bölgesel güçlerin stratejik ilişkiler bağlamında yarıştığı bir kıta konumunda.

Önümüzdeki çağlarda güç mücadelelerinde Afrika'nın önemi daha da artacak.

Birilerinin "kara kıta" dediği Afrika inanın bize hiç uzak değil. Bilakis, Afrika tarihsel açıdan bize o kadar yakın ki...

Afrika dediğimiz kadim kıtayla geçmişimiz çok derin ve üst düzeydeydi.

Afrika'daki Osmanlı egemenliği 16. yüzyıl ile başlar. Mısır ve kuzey Afrika eksenli gerçekleşen Osmanlı hakimiyeti, Akdeniz'in güney sahilleri boyunca Atlas Okyanusu kıyılarına kadar uzanırdı. Ve diğer taraftan da doğuda Kızıldeniz'in batı sahilleri boyunca ilerleyerek Hint okyanusu kıyılarına kadar da ulaşırdı.

Yüzyıllarca varlık gösterdiğimiz topraklarda o kadar iyi hatıralar bıraktık ki... Aradan yüzyıl da geçse bir "merhaba" dediğinizde sizi kucaklamaya gelen insan topluluklarına şahit oluyorsunuz.

Aradaki kesintide Afrikalılar, Batılı emperyalistler tarafından çokça sömürüldüler.

Türkiye ise Osmanlı sonrası uzun bir dönem içine kapandı.

Öyle ki 2000'ler öncesine baktığımızda; 53 bağımsız Afrika ülkesinden sadece sekizinin Ankara'da temsilciği bulunmaktaydı. Türkiye'nin ise sadece 12 Afrika ülkesinde elçiliği yer almaktaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türkiye, Afrika açılımı gerçekleştirdi.

"Afrika Açılımı" gelinen aşamada Türk dış politikasının başarı hikâyelerinden birini oluşturmuştur.

Ve yirmi senedir verilen emek sonucu; Ankara, 38 Afrika Büyükelçiliğine ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye ise 43 Afrika ülkesinde büyükelçilikle temsil edilmektedir.

Türkiye'de çeşitli illerde üniversite ve yüksek lisans eğitimi alan 15 binden fazla Afrikalı öğrenci Türkçe konuşarak ve ülkemiz hakkında bilgilenerek memleketlerine birer kültür elçisi olarak dönmektedir.

Afrika ülkeleriyle gelişen ilişkiler, ekonomik ilişkileri sıkılaştırmış ve Türk girişimcilerine de yeni ufuklar açmıştır.

SOMALİ İLE STRATEJİK İLİŞKİLER TAÇLANDI

Afrika'nın jeopolitik açıdan önemli ülkelerinden Somali'yi mercek altına alalım.

Tarih penceresini açarsak; Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye zaferi sonrası yüzyıllarca Osmanlı Devleti'nin parçası olarak varlığını sürdüren Somali, 1869'da İngilizlerce işgal edildi, güney bölgelerine ise İtalyanlar yerleşti. Emperyalist güçler, 1960'a kadar etkilerini sürdürdü.

Ekonomik açıdan baktığımızda; Somali denizcilikte adeta yıldız bir ülke.

Denizcilik konusunda küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, yılda 1 trilyon doları aşan ekonomi; Aden Körfezi'nden, Somali'nin kıyı şeridi boyunca uzanarak Süveyş Kanalı'ndan geçerek dünyadaki farklı adreslere gidiyor.

Bu da Somali'nin başkenti Mogadişu'yu dünyanın stratejik açıdan en önemli bölgelerinden biri haline getiriyor.

Bu bağlamda Ankara için Mogadişu sadece ekonomik açıdan bir partner değil aynı zamanda jeopolitik açılımlar hayata geçirdiği bir gelecek demek.

Mogadişu için ise Ankara; güvenilir bir güvenlik ortağı. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri on yıldan fazla bir süredir, Somali ordusuna eğitim veriyor.

Mogadişu'da Türkiye'nin üssü bulunmakta ve ülkedeki terör sorununun çözümünde TSK tarafından aktif eğitimler verilmektedir. Türkiye'nin askeri desteği sonucunda ülkede istikrar ve huzur ortamı sağlanmıştır.

SOMALİLAND MESELESİ

Somaliland 1991'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra Mogadişu'daki Somali hükümetiyle bağlarını kopardı ve o zamandan beri uluslararası tanınırlık arayışında.

Son günlerde tek taraflı olarak Somali'den ayrılan ve hiçbir BM ülkesinin tanımadığı Somaliland, İsrail sayesinde dünya gündemine geldi.

İsrail, Somaliland'ı tanıdığını ilan etti.

Trump'ın ilk açıklaması, Netanyahu'nun yaptığını yapmayacakları yönünde oldu.

İsrail, peki bu adımı neden attı?

İsrail, Türkiye'nin oldukça etkili olduğu bir bölgede sözde inisiyatif alarak güç mücadelesine giriyor.

İsrail, pek çok bölgede olduğu gibi Somali çevresinde de istikrarsızlaştırıcı, bölücü ve yıkıcı bir oyun kurmanın peşinde.

Türkiye-İsrail arasındaki mücadelenin yeni bir cephesi olan Afrika boynuzunda Ankara'nın atacağı adımlar, Somali'nin de geleceğini belirleyecek.

ERDOĞAN ÇITAYI YÜKSELTİYOR

Türkiye, barış ve istikrar yapıcı bir güç olarak yeni hamleler hayata geçiriyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları çok çarpıcı idi.

Erdoğan: "İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez. Somaliland bölgesinin geleceğine dair kararlar Somalililerin iradesini karşılayacak şekilde alınmalıdır. Somalili kardeşlerimizin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerine inanıyoruz. Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu hükümeti, Gazze, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika'yı istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir" İfadelerini kullandı.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın somut adımları ne olur, merakla bekleniyordu.

Ve Türkiye iki alanda Somali'deki ağırlığını artıracağını dünyaya duyurmuş oldu.

Türkiye, Somali'de uzay limanı kuracak ve sondaj çalışmalarını başlatacak.

Evet, müjde gibi bir haber; Erdoğan bir Türk sondaj gemisinin Somali'de faaliyet yürüteceğini ve ülkede bir uzay limanı kurulacağını da açıkladı.

Hayırlı olsun. Somali ve Türkiye ilişkileri hep daha iyi olsun.