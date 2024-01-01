Yine denediler

Geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'da Türkiye'ye bir operasyon çekilmeye çalışıldı. Operasyonu Suudiler değil, Suudilerin teklifini kabul eder gibi görünüp son dakika anlaşmaya aykırı davranan Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin yöneticileri yapmaya çalıştı.

Gelen bilgilere göre operasyonu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başlatıyor. Suudi Arabistan'la yapılan anlaşma ve uluslararası futbol kurallarına aykırı olarak Koç futbolcuları, üzerinde Atatürk'ün fotoğrafı olan formayla sahaya çıkarmak istiyor. Bunu duyan Galatasaray yöneticileri de Suudi Arabistan'da Atatürk'lü forma bastıracak yer arıyorlar. Suudiler, "Bu anlaşmada yoktu" deyip üzerinde Atatürk fotoğrafı olan formalarla saha çıkılmasına izin vermiyorlar.

Bu haber Türkiye'ye ulaştığında Atatürkçüler ortalığı ayağı kaldırmaya çalıştı. Okullarda namaz kılan talebeleri araştırmakla ünlenen gazeteci ve aynı zamanda Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün yöneticisi Uğur Dündar "Suudiler İstiklal Marşımızı okumaya izin vermiyorlar" yalanıyla halkı kışkırtmaya çalıştı. Havada, "Atatürk'ün Selanik'te doğdu ev bombalandı" yalanıyla halk galeyana getirildiği 1955'teki 6-7 Eylül kokusu vardı.

Atatürkçüler yine ortalığı karıştırmanın derdindeler ama o eski günlerden eser yok şimdi; Darbe yaptıracakları bir orduları da!

Halk da bunların şovlarına iştirak etmiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Türkiye dönüşünde havaalanında gövde gösterisi yapmaya çalıştılar ama bekledikleri kalabalığı bulamadılar. Üstelik Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediyesi'nin imkanlarını seferber etmesine rağmen. İmamoğlu ertesi gün halkı Beşiktaş'taki meydan açılışına çağırdı ama değil halk belediyenin kendi personeli bile çağrıya kulak vermedi.

Sandıkta kazanamayanlar sürekli yeni bir şeyler deniyorlar. Mezkûr gecede de Atatürkçüsü ve FETÖ'cüsü el ele verip futbol ve Atatürk üzerinden Türkiye'de ayaklanma çıkarmaya çalıştılar. Hatırlarsınız Batıcı Gezi Ayaklanması'nda da futbol kulüplerinin taraftar grupları öne sürülmüştü.

Disney+ adlı dijital kanalın Atatürk dizisini kaldırmasına dilleri lâl olan artist ve şarkıcıların dillerinin bir anda çözülmesi de dikkate şayan.

Suudi Arabistan'da yaşanılanların futbol kulüplerinin anlaşmaya uymamaları sebebiyle olduğu ortaya çıkınca operasyon şimdilik akamete uğradı.

Ya yarın?..

Yarınları endişeyle beklememek için bu hadisenin sorumluları ağır cezalandırılmalıdır!