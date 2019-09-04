Yurtdışı Borçlanması Emekliliği Nasıl Etkileyecek

Son birkaç ayda okurlarımızdan yurtdışı borçlanmasıyla ilgili çok sayıda soru geldi. Bu nedenle yurtdışı borçlanması konusunu ele almaya devam edeceğiz. Bir önceki yazımda 7186 Sayılı Kanunla birlikte yurt dışında geçen hizmet sürelerinin borçlanılmasına yönelik yapılan önemli değişiklikleri açıklamıştık.

Yurtdışı hizmet sürelerinin borçlanılmasına ilişkin, hesaplanacak bir günlük borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde %45’i alınmak suretiyle belirlenecek ve ayrıca yurtdışı hizmet borçlanılmasında söz konusu süreler 4(b) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilecek. Dolayısıyla 1/8/2019 tarihinden itibaren yurtdışı sürelerini borçlanma talebinde bulunanların en son sigortalılık statüsüne bakılmayacak.

Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde, Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecek.

Buna göre;

1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar

8/5/2008 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını bu tarihten önce ya da sonra ödemiş olanlardan, bu tarihten sonra yeni bir borçlanma yapmayanların kazançları borçlanma yapılan aylara mal edilecektir. Diğer bir deyişle kişi hangi tarihte aylık talebinde bulunursa bulunsun, 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki borçlanılmış ve ilgili aylara mal edilmiş olan gün sayıları ve prime esas kazançlarının mal edildiği sürelerde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacaktır.

8/5/2008 tarihinden sonra borçlanma yapanların borç ödeme tarihinin 1/8/2019 tarihinden önce olup olmadığına bakılmaksızın borçlanılan süreler ve bu sürelere ait prime esas kazançların mal edilmesinde 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan hükümler esas alınacaktır.

01.08.2019 tarihinden önce aylık bağlanmış olanlar ile aylık bağlanması için talepte bulunup aylık başlangıç tarihi 1/8/2019'a (dahil) kadar olanlar hakkında değişiklikten önceki hükümler uygulanacaktır.

Aylık bağlanması için yazılı istekte bulunan ve aylık başlangıç tarihi 1/8/2019 (hariç) tarihinden sonra olanların borçlanma süreleri, 1/8/2019 (Dahil) Tarihinden Sonraki Borçlanmalar kapsamında değişiklikler dikkate alınarak sonuçlandırılacaktır.

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1/8/2019 (Dahil) Tarihinden Sonraki Borçlanmalar

1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra borçlanılan ve 4/b kapsamında değerlendirilen yurtdışı sürelerinin prim ödeme gün sayısının kazanç olarak değerlendirilmesinde tahakkuk eden borçlanma tutarı, borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları Türkiye'de ilk işe giriş tarihinde geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

01.08.2019 (dahil) tarihinden sonra borçlanma talebinde bulunarak tebliğ edilen borçlanma tutarını ödemiş olanların borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançlarının ilgili aylara mal edilmesinde Kanunda yapılan değişiklikler esas alınacak.