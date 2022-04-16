Zelenski'nin söylemleri ve Rusya'nın muradı?

Zelenski'nin söylemlerini ard arda dinlediğimde, birbirine zıt cümleler, olayın gerçek iç yüzünü ve hakikatini ortaya çıkartıyor kanaatindeyim. Zelenski bir kaç gün içinde şu cümleleri söyledi: "Rusya'yı bu savaşta yerle bir ettik. Savaşın sonunda Rusya isimli devlet haritadan silinmiş olacak."

Aynı Zelenski, aynı konuşmasında, bir de bu cümleleri kullandı: "Siz eğer zannediyorsanız Rusya Ukrayna ile sınırlı kalacak, yanılıyorsunuz! Rusya'yı durdurmasak, tüm Avrupa kapısına dayanacak."

Peş peşe yapılan bir kaç konuşmada kullanılan cümleler arasındaki çelişki, bize olayların gerçek yüzünün halen kapalı olduğuna kanaat getirmemize sebep oluyor.

Ukrayna tarafından servis edilen haber, görüntü ve söylemlere bakılırsa; Rusya kaybetmiş durumda.

Zelenski'nin röportajları ve canlı yayınları ise, bize olayın sadece ABD merkezli sosyal medya ve küresel medya üzerinden sunulan söylemler ile sınırlı olmadığını izah ediyor.

İngiltere Başbakanının Kiev sokaklarında boy göstermesi de, Rusya hesaplaşması için daha fazla Ukrayna'ya destek verildiğini ifade ederken, diğer taraftan da sunulan "Rusya bitti" tezinin abartılı propaganda olduğuna işaret ediyor.

Peki Ukrayna üzerinden yapılan bu büyük "operasyonda", Rusya'yı tam gücüyle meydanda neden göremiyoruz? Sunulan "bacaksız, kolsuz, yarıcan" görüntülü Rusya tanımlaması, gerçeği yansıtıyor mu? Eğer gerçekten durum buysa, o zaman neden iş bitmiyor? Neden halen Ukrayna'ya ağır silah surat transferi konusu esas konudur.

Peki Rusya neden teşekküllü olarak meydana çıkmak istemiyor? Veya istemiyor mu?

Ne yapmaya çalışıyorlar? Diye sorular üzerinden düşünmeyi, "kafa yormayı" teklif ediyorum.

Bu kadar yavaş tutum, Rusya'nın çıkmazı mı, yoksa gerçek niyetin maskirovkası (yanıltma) mı?

Rusya'nın stratejilerinden hatalarının olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu Rusya'nın tam teşekküllü meydana çıkmadığını izah etmeye mani değil. Rusya'nın ısrarla Ukrayna'daki varlığına "operasyon" demesi, esasında muradının çerçevesini ifade ediyor. Çünkü savaş ilan etmiş olsa, retorik ve askeri müdahalesinin şekli farklı olurdu. Operasyon ismiyle tanımlamasının altında yatan gayenin bu olduğu da açıktır.

Savaş tanımı ile Rusya'nın Ukrayna'daki pozisyonu çabuk belirlenir miydi? ABD'ye bu durumun uzaması hayati anlam taşıyor. Rusya "operasyon" tanımı ile masadaki hareket alanını esnek tutma peşinde. Pazarlık için fırsat kapısı olarak da devrede. Rusya, ahalinin ülkeyi terk etmesini arzu ediyor.

Ukrayna'daki Amerikan aklı ise, ahalinin Rusya karşısında direniş olarak kalmasını inşa etmekte.

Zelenski'nin yeni beyanlarında: "Biz bu savaşa hazırlanıyorduk" gibi cümleleri, olayın bize daha fazla yüzünün görünmesini de sağlamakta. Şubatın 24'ünde Rusya'nın müdahalesinden bir hafta öncesinde, neden Ukrayna Donbas'ı ağır roketlerle vurdu?

İngiltere'nin çokça krizlerde sesi çıkmaz iken, neden Ukrayna'da açıktan meydana çıktı? İsrail'in kilometrelerce uzak bir diyar olmasına rağmen, Ukrayna üzerinde neden söz sahibine döndü veya mevcut konumunu neden görünür yaptı? Rusya gerçekten "savaş" ilan edecek mi?

Bu durumda olayların ikinci perdesi galiba halen kapalı. O sebepten sabırlı olmak ve taşların yerine oturmasını beklemek elzemdir.