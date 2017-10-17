ABD destekli terör örgütü PYD ile DEAŞ anlaştı, Rakka el değiştirdi.
Terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki kalesi Rakka'yı bir diğer terör örgütü PKK/PYD'ye bırakarak çekildi.
- AA
PKK/PYD, DEAŞ ile geçen hafta anlaşmaya varmış, örgütün yerli savaşçıları ve ailelerinin kentten tahliyesine izin vermişti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/PYD ve DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçıları bir süre daha kent merkezinde çatışmaya devam etti.
Çatışmalar, DEAŞ'ın elinde kalan son mevziler Stadyum ve Rakka Hastanesi çevresinde sürdü.
PKK/PYD, bu iki bölgede yoğunlukla yer alan yabancı savaşçıların bir kısmını ölü, bir kısmını canlı ele geçirerek, Rakka'nın tümüne hakim oldu.
PKK/PYD'nin Rakka'nın kent merkezindeki ABD destekli operasyonu, 6 Haziran'da başlamıştı.
Suriye'nin kuzeyindeki Rakka, Ocak 2014'te DEAŞ'ın eline geçmişti.
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