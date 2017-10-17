ABD destekli terör örgütü PYD ile DEAŞ anlaştı, Rakka el değiştirdi.

PKK/PYD, DEAŞ ile geçen hafta anlaşmaya varmış, örgütün yerli savaşçıları ve ailelerinin kentten tahliyesine izin vermişti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/PYD ve DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçıları bir süre daha kent merkezinde çatışmaya devam etti.

Çatışmalar, DEAŞ'ın elinde kalan son mevziler Stadyum ve Rakka Hastanesi çevresinde sürdü.

PKK/PYD, bu iki bölgede yoğunlukla yer alan yabancı savaşçıların bir kısmını ölü, bir kısmını canlı ele geçirerek, Rakka'nın tümüne hakim oldu.

PKK/PYD'nin Rakka'nın kent merkezindeki ABD destekli operasyonu, 6 Haziran'da başlamıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka, Ocak 2014'te DEAŞ'ın eline geçmişti.