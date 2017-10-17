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Peşmerge, Erbil ile Kerkük arasında mevzi kazıyor

Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin Kerkük kentinin tamamında kontrolü sağlamasının ardından Peşmerge, Erbil-Kerkük karayolu üzerinde mevzi kazmaya başladı.

  • AA
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Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi'nin dün sabah saatlerinde başlattığı operasyon neticesinde kısa sürede Kerkük kent merkezinin tamamında kontrolü sağlamasından tedirgin olan Peşmerge, söz konusu güçlerin daha fazla ilerlemesine karşın Kerkük-Erbil karayolu üzerinde yeni hendekler kazıp mevziler kurmaya başladı.
 
Peşmerge güçlerinin, Erbil'den yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan kontrol noktalarında mevzilerini güçlendirdiği ve yol boyunca konuşlandıkları görüldü.
 
Kerkük'e dönüşler başladı
 
Öte yandan olası çatışmalar nedeniyle dün Kerkük'ü terk ederek Erbil ve Süleymaniye'ye kaçan Kürt aileler, yeniden evlerine dönmeye başladı.
 
Sivillerin Kerkük'e dönüşlerinde kent girişindeki kontrol noktalarında yer yer izdiham oluştu.
 
Hayat normale dönüyor
 
Kerkük kent merkezinde ise hayat önceki güne nazaran normale döndü.
 
Vekaleten göreve atanan yeni Vali Rakan Said'in çağrısı üzerine kamu çalışanları bu sabah yeniden iş başı yaparken, okullar da kapılarını öğrencilere açtı.
 
Kerkük kent merkezinin güvenliği federal polis güçleri tarafından sağlanıyor.

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