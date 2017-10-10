ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Elçilik kararı tek başına almadı. Beyaz Saray ve Dışişleri ortak karar aldı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye ile yaşanan vize krizine ilişkin 'Çalışanımızın tutuklanması bizi son derece rahatsız etti' açıklamasını yaptı.
ABD Dışişleri Sözcüsü "Diplomatik misyon çalışanımızın tutuklanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık." açıklamasında bulundu.
Açıklamada, vize krizine ilişkin ise "Karar, Beyaz Saray ve Dışişleri ile koordineli alındı" ifadesine yer verildi.
ABD tarafından yapılan açıklamada ilişkilerin düzelmesi 'Türkiye'nin tavrına bağlı, çalışanımızın serbest bırakılması iyi bir başlangıç olur' denildi.
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