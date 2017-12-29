ABD'de skandal karar!

ABD'nin Mississippi eyaletinde zihinsel rahatsızlığı bulunan Tyler Haire adlı genç ceza ehliyeti bulunup bulunmadığı değerlendirilmeksizin ve mahkemeye çıkarılmadan tam 4 yıl boyunca hapishanede tutuldu.

BBC News ve ProPublica'nın haberine göre Tyler, babasının kız arkadaşını kasap bıçağıyla yaraladığı gerekçesiyle tutuklandı ve Mississippi hapishanesine gönderildi.

Olay günü saldırının ardından 911'i arayan ve ekiplerin gelmesini bekleyen genç adam, gözaltına alındığı gün yaşadıklarının çoğunu hatırlayamadığını iddia etti. BBC News ve ProPublica'ya konuşan Tyler "Hatırladığım tek şey, annemin bana bıraktığı içecekleri aradıktan sonra su aldığımdı. Bundan sonrası ise bulanık. Polisleri aradığımı ve dışarıda durduğumu hatırlıyorum, böylece ne yaptığıma bakmak zorunda kalmadım" dedi.

TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONULDU

Tutuklandığında 16 yaşında olan Tyler bir yetişkin muamelesi görerek ağır saldırı suçlamasıyla, şerifin iddiasına göre ‘çocuğun kendi güvenliği için' tek kişilik bir hücreye kapatıldı.

Anne Bridget Haire, herhangi bir değerlendirilmeden geçirilmeyen oğluna çocukluğu sırasında bipolar bozukluk, genel anksiyete bozukluğu, dürtü kontrol bozukluğu, öldürme eğilimli depresyon, psikoz eğilimli depresyonun da aralarında bulunduğu 10 ayrı teşhis konduğunu belirtti. Belgelenebilen teşhislere; kendisiyle konuşan sesler ve intihar düşüncesinden bahsetmeye başlamasına karşın Tyler cezaevinde dört yıl boyunca ihtiyacı olan tedaviye erişemedi.

‘MUHTEMELEN 4 YIL ÖNCE DAHA FARKLI DURUMDAYDI'

Tyler nihayet Ağustos 2016'da bir psikolog tarafından değerlendirmeye tabii tutuldu ve cezai ehliyetinin olduğuna karar verildi. Ancak raporda sağlık geçmişiyle de uyumlu olarak, söz konusu suç tarihinde Tyler'ın muhtemelen ‘yasaların gerekliliklerine uymak konusunda daha az kapasiteye sahip olduğu' belirtildi.

Raporun ardından bir hastanede kalan genç adam, 32 gün sonra tekrar cezaevine gönderildi. Tyler mahkemeyle yapılan anlaşma sonrası 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 2018 yılı içerisinde salıverilmesi bekleniyor.

100 TUTUKLU DEĞERLENDİRME BEKLİYOR

BBC ve ProPublica'nın ulaştığı yetkililer bölgedeki tesislerin önemli bir bölümde mental sağlık hizmetlerinin sağlanmadığını iletti. Habere göre şu anda cezai ehliyeti olmadığı düşünülen 100'den fazla kişi değerlendirilmeye tabii tutulmak için sırada ve aralarından üç tutuklu 1000 günden uzun süredir bir psikoloğu görmeyi bekliyor.(Sputnik)