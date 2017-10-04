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Açıkça söyledi: Hedefimiz İran

İsrail’in karanlık istihbarat servisi MOSSAD’ın Başkanı Yossi Cohen, her yıl gerçekleştirdikleri binlerce eylemde ilk hedeflerinin İran olduğunu açıkladı.

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MOSSAD’ın genel merkezinde konuşan Cohen, casus organizasyonlarının ulusal, güvenlik ve diplomatik öncelikler üzerine odaklanarak uzun dönemli bir plan çerçevesinde çalıştığını belirterek, "MOSSAD’ın hedefleri açık: İran nükleer kapasitesini geliştirme vizyonunu izlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
 
 
 
 
Cohen, yaptığı açıklamada MOSSAD’ın her yıl, hedefte olan ülkelerde binlerce eylem gerçekleştirdiğini itiraf etti. MOSSAD başkanı hedef ülkelerin en korunaklı ve merkezi bölgelerinde operasyonlar yaptıklarını belirtti. (Yenişafak)

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