İsrail'in referandum planı deşifre oldu

Mesud Barzani’nin Irak’ın toprak bütünlüğüne kasteden referandum hamlesi Türkmen yurdu Kerkük’ü işgal planına dönüştü. Barzani, nüfus yapısı değiştirilen Kerkük’ü de korsan referanduma dahil ederken, İsrail ve ABD taşeronu PKK/PYD ise Suriye’de yönlerini Deyrizor’a çevirdi. Deyrizor üzerinden Suriye güneyini hedefleyen terör örgütü PKK, aslında 83 yıl önce çizilmiş bir haritanın bekçiliğini yapıyor. Kerkük petrollerini İsrail’in Hayfa Limanı’na taşımayı hedefleyen boru hattı projesi, 15 Eylül 1934’te hayata geçmişti. 1948’e dek çalışan hat, İsrail tarafından revize edildi.

GÜZERGÂH GÜNCELLENİYOR

Barzani’nin tek destekçisi İsrail, Kerkük ve Suriye petrollerine tek başına hakim olmayı hedefliyor. Bunu da yıllarca Filistin topraklarına hakim olurken başvurduğu oldu-bitti yöntemini Irak kuzeyinde devreye sokmak suretiyle yapıyor. ‘Büyük İsrail’e dönüşecek ‘Büyük Kürdistan’a Kerkük ve Musul’u dahil etme çabasındaki İsrail, Irak ve Suriye’nin petrollerini Hayfa Limanı’na ulaştıracak projelerini gerçekleştirmek için artık bölgede daha çok varlık göstermeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Irak petrolünü Akdeniz’e ulaştıran hatların güzergahı yeniden çiziliyor, üstelik güzergaha Suriye’nin zengin petrol yatakları da dahil ediliyor.

DİĞER HATTA RUS İPTALİ

15 Eylül 1934’te hayata geçen hatta göre Kerkük petrolü, Suriye güneyi boyunca ilerleyerek Tanf güneyinden Hayfa Limanı’na ulaşıyordu. Bu hat, Filistin’e Yahudi göçünün devam ettiği 1930’lu yıllardan Arap-İsrail savaşlarının başladığı 1948’e kadar çalıştı. 1948’den bu yana da atıl durumda. 1934’te ve o günün koşullarına göre çizilen haritada Kerkük petrolünün Akdeniz’e ulaştırılmasında bir alternatif güzergah daha vardı. Bu hat da, Suriye topraklarında Palmira ve Humus üzerinden Trablus Limanı’na ulaşıyordu. Bugün bu alternatif de Rusya’nın tüm planları alt üst ederek Suriye’ye gelmesiyle rafa kaldırıldı. Trablus Limanı’na ulaşan petrol boru hattının denize çıkış noktası Rus hakimiyetindeki Tartus-Lazkiye bölgesi olunca İsrail için Ortadoğu petrol yollarında haritalar yeniden çizildi.

ANCAK TEHCİRLE MÜMKÜN

Ortadoğu petrolleri ve ‘vâdedilmiş topraklar’ hedefi için tüm bölgeyi kaosa boğan Tel Aviv, hem referandumla Irak’ı bölme hamlesini devreye soktu hem de Kerkük, Barzani eliyle işgal edildi. Bölgede ABD-İsrail eksenine direnen tüm kesimler Suriye kuzeyinde ve Musul’da olduğu gibi evlerinden kovulup tehcir edilirse, Hayfa planının hayat bulma ihtimali daha da artacak. PKK/PYD şimdi, 1934’teki haritada yeralan güzergahın ‘güvenliği’ için işgal alanını Deyrizor güneyine dek ilerletti. PKK/PYD’nin önümüzdeki günlerde, güneyde Irak-Suriye arasındaki geçiş kapısı olan Tanf bölgesine de saldırması bekleniyor. Terörist örgütün Tanf’a geçmesiyle birlikte İsrail’in çizdiği yeni petrol hattının güvenliği de büyük ölçüde sağlanmış olacak. İsrail’in yeni Ortadoğu petrol hattı planlamalarında şu güzergah öne çıkıyor: Kerkük-Musul-Rumeylan-Deyrizor-Tanf-Hayfa. 1934 yılında döşenen hatlara Tanf üzerinden bağlanması planlanan bu hattın tesisiyle birlikte Kerkük ve Musul petrollerine Suriye’nin Rumeylan ve Deyrizor’daki zengin petrol sahalarından çıkan petrol de katılmış olacak. (Yenişafak)