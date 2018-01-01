Antonov’a ASELSAN sistemi geliyor

Tarihi ve köklü şirket Antonov, Türkiye’nin savunmada en önemli temsilcisi ASELSAN ile mayıs ayında İstanbul’da düzenlenen 1’inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda bir araya geldi.

Antonov’un sistemlerinde ASELSAN ile işbirliği yapılmasına yönelik ön mutabakat anlaşması imzalanmıştı. İşte geçtiğimiz hafta Kiev’de Antonov ile ASELSAN yönetimi bir araya geldi. Ancak anlaşmanın bir tarafı daha vardı; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ). Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Koyuncu sosyal medya hesabından “Ukrayna’da ASELSAN ve Antonov ile potansiyel ortak projeleri konuşuyoruz. Güzel şeyler olacak inşallah…” dedi.

İşte o işbirliğinin detayları netlik kazandı. ASELSAN’ın ürettiği havacılık elektroniği ve oto pilot sistemleri Antonov’un üreteceği uçaklarda kullanılacak.