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Arap Birliği'nden Trump'a çağrı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, ABD'ye 'göçmen kararını gözden geçirme' çağrısı yaptı

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 Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD yönetimine bazı Müslüman ülkeler için getirdiği ABD’ye giriş yasağı kararını gözden geçirmesi için çağrıda bulundu.

Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin aldığı bu karardan dolayı derin endişe duyduğunu ifade etti.

Getirilen bu yasağın, güvenlik problemi teşkil etmeyen bireylerin dolaşım özgürlüğü konusunda ülkeler arasındaki açılım gibi son on yıllarda dünyada yaşanan olumlu gelişmelere ters düştüğünü kaydeden Ebu Gayt, ABD yönetiminin kararı gözden geçirmesini umduğunu belirtti.

Kararın, ailelerin birliğinin korunması, Arap ve Amerikan toplumları arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda olumsuz etkilere neden olabileceğini aktaran Ebu Gayt, karşı karşıya kaldıkları trajedinin boyutları dikkate alındığında Suriyelilerin kabulünün askıya alınmasının endişe verici olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ise 90 gün boyunca ABD'ye girmelerini yasaklamıştı. Son olarak ABD'de bir federal mahkeme, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar vermişti. New York federal mahkemesinde görülen duruşmada, Federal Hakim Ann Donnelly, sınır dışı kararının "onarılmaz bir zarara" neden olabileceği gerekçesiyle ABD'ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD'de kalması yönünde karar almıştı.

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Turgut30.01.2017 01:45
Ne kadar assagilik ne kadar yavsak bir aciklama,hic birseyi emir verip öyle yaparsan bizde size sunu yapariz diyemeyen bu yalakalar islam adini bari kullanmasa diyorum.
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