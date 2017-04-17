Avrupa ülkelerinde halk oylaması kutlaması

PARİS

Fransa'nın başkenti Paris'te ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları, halk oylamasında sandıktan "evet" çıkmasını kutladı.

Fransa

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Türk vatandaşları, halk oylamasında sandıktan "evet" çıkmasını kutladı.

AK Parti'nin Paris Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve AK Parti bayraklarını salladı.

Kutlamada konuşan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Fransa Başkanı Yalçın Şimşek, "Bu bir demokrasi yarışı. Türkiye'deki güzelliği aslında bizler de burada yaşadık. Bir bayram havasında sıkıntısız, çok güzel bir şekilde bu halk oylamasını geçirdik. Bu bizim demokrasiye olan inancımızı gösteriyor." dedi.

Türkiye'de halk oylamasının demokratik bir ortamda geçmesinin, Avrupa'ya verilmiş önemli bir cevap olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Avrupa'nın son aylarda bakanlarımıza, milletvekillerimize göstermiş olduğu tutuma, burada milletimiz büyük bir cevap vermiştir. Onlara büyük bir millet olduğumuzu gösterdik. Hiç kimsenin bize ders vermesine gerek yok." diye konuştu.

Belçika

Türkiye'deki halk oylaması sonucunun belli olmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de sevinç gösterisi yapıldı.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) üyeleri, sonuçların açıklanmasının ardından kutlama yaptı. Halk oylamasında yurt dışında en çok "Evet" oyunun çıktığı ülke Belçika'daki kutlamalar, başkent Brüksel'de Türk mahallesi olarak bilinen Chaussee de Haecht sokağında yoğunlaştı.

Türk bayrağının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıyan Türkler, sık sık slogan attı. Ayrıca, bir grup Türk araçlarıyla sokaklarda turladı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı kutlamalar, geç saatlere kadar sürdü.

Almanya

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşları, halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan "Evet" çıkmasını kutladı.

Anayasa değişkiliği halk oylaması sonuçlarını kutlamak üzere yüzlerce Türk vatandaşı, kent merkezindeki Kurfürstendamm Caddesi'nde toplandı.

Burada büyük bir Türk bayrağı açan vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan", "Dik dur eğilme gurbetçiler seninle" ve "Ya Allah bismillah, Allah-u ekber" sloganları attı.

Sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlar kutlamanın sonunda dua etti.

Bu arada güvenlik güçlerinin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Vatandaşlar, daha sonra araçlarına binerek korna çaldı ve Türk bayraklarını sallayarak şehir turu attı.

İngiltere

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Londra’da yaşayan Türk vatandaşları kutlama yaptı.

Londra’daki Türkler halk oylamasının sonuçlarını Türk restoranlarında toplanarak izledi.

Sonuçların "Evet" şeklinde netleşmesinin ardından araç konvoyları oluşturan vatandaşlar, kentin ünlü Trafalgar Meydanı’na geldi.

Meydandaki Ulusal Portre Galerisi önünde toplanan vatandaşlar, ünlü galerinin duvarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini astı.

Halk oylaması sonucunu AA muhabirine değerlendiren AK Parti İngiltere Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Ali Ceylan, oylamanın barış ve huzur ortamı içinde tamamlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Halk oylamasını, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) yönünde alınan sonuca benzeten Ceylan şunları söyledi:

"Brexit referandumunda yüzde 52’ye yüzde 48 gibi bir sonuç çıktı. İngiltere demokrasinin beşiği, bunu olgunlukla karşıladı. Ülkemizde de bu sonucun olgunlukla karşılanacağını, herkesin üzerine düşen görevi yerine getireceğini düşünüyorum. Sağduyuyla sonuçlara hepimiz saygı duymalıyız. ‘Hayır’ çıksaydı biz de bunu yapmak durumundaydık."