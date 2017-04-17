Gurbetçilerimizden faşist Hollanda'ya cevap

<p> Hollanda'nın faşist tutumuna gurbetçilerin yüzde 71 gibi rekorla 'Evet' demesinin ardından bir vatandaşımız Erasmus Köprüsü’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu '<strong>Onlar konuşur biz yaparız</strong>' yazılı pankart ile Türk Bayrağı astı.</p> <p>
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