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Gurbetçilerimizden faşist Hollanda'ya cevap

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde gurbetçilerimize faşist Hollanda polisinin atlarıyla itleriyle saldırısına en güzel cevap referandumda verildi.

  • star.com.tr
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Hollanda'nın faşist tutumuna gurbetçilerin yüzde 71 gibi rekorla 'Evet' demesinin ardından bir vatandaşımız Erasmus Köprüsü’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu 'Onlar konuşur biz yaparız' yazılı pankart ile Türk Bayrağı astı.

 

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