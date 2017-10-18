Barzani'ye ihanet: Talabani, Haşdi Şabi ile gizlice anlaştı

Irak ordusunun Kerkük saldırısında Kürdistan Yurtsever Birliği’ne (KYB) bağlı peşmergelerin çekildiği belirtilirken, KYB’nin önceki hafta hayatını kaybeden genel sekreteri Celal Talabani’nin oğlu Bafel Talabani ile Haşdi Şabi arasında gizli bir anlaşma yapıldığı iddia ediliyor. Kürdistan Bölgesi’ndeki Değişim Hareketi’nin (Goran) merkezi Irak parlamentosundaki vekillerinden Mesud Haydar, Bafel Talabani ile Haşdi Şabi Sorumlusu ve Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri arasında yapıldığı öne sürülen gizli anlaşmanın ayrıntılarını açıkladı. Goran parlamenteri, Talabani ile Amiri’nin dokuz maddelik bir anlaşma imzaladığını öne sürdü. Mesud Haydar, “Anlaşmada Bafel Talabani ile Haşdi Şabi Sorumlusu olan ve hükümet içinde hiçbir resmi görevi olmayan Hadi Amiri’nin imzası bulunuyor” dedi.

İŞTE O 9 MADDE:

Rudaw’ın haberine göre, anlaşmanın maddeleri şöyle:

- Irak güçleri tartışmalı bölgelere yeniden konuşlanacak ve peşmerge geri çekilecek.

- Kerkük dahil 17 kasaba ve nahiye merkezi hükümete teslim edilecek.

- Kerkük merkezinde ortak yönetim olacak. 15 Kürt mahallesi Kürtler, 25 mahalle de diğer oluşumlar tarafından yönetilecek.

- Kerkük’teki stratejik yerlerin yönetimi merkezi hükümette olacak; K1 askeri üssü, havaalanı ve petrol yatakları.

- Süleymaniye Havalimanı açılacak.

- Süleymaniye ve Kerkük’teki memur maaşlarının merkezi hükümet tarafından ödenmesi.

- Süleymaniye sınırındaki peşmergelerin maaşlarının merkezi hükümet tarafından ödenmesi.

- Halepçe, Süleymaniye ve Kerkük bölgesinin kurulması.

- Yeni bölge için bir yeni bir hükümetin kurulması.

Barzani, Talabani’yi suçladı!

IKBY Başkanı Mesut Barzani, Peşmerge’nin Kerkük’ten çekilmesinden oğul Bafel Talabani’yi sorumlu tuttu. Barzani, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Kerkük’te yaşananların sebebi, bazı siyasilerin tek taraflı hareket etmesidir. Tek taraflı hareket etme durumu, Peşmergelerin topyekün geri çekilmesine sebep oldu. Bu geri çekilme de karşılıklı bilgilendirme çerçevesinde gerçekleşti. Erbil ve Bağdat arasındaki temas hattı, Musul’u DEAŞ’tan kurtarma operasyonundan önceki sınıra geri döndü.”