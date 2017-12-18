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ABD Kudüs tasarısını veto edecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını veto edeceğini açıkladı.

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BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına karşı Filistin'in hazırladığı karar tasarısını görüşmek üzere toplandı. BMGK'daki toplantıda ABD Temsilcisi Nikky Haley, Washington'ın Kudüs ile ilgili önerilen yasa tasarısını veto ettiğini açıkladı. Böylece tasarının BMGK'dan geçemeyeceği, BM Genel Kuruluna yönlendirilmesinin kesinlik kazandığı belirtildi.

Ayrıca BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi olan ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin de kararı veto etme hakkına sahipler.

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