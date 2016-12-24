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İsrail'den BM kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti

BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasını talep eden kararın, ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanmasının ardından kabul edilmesine İsrail'den ilk değerlendirme, Enerji Bakanı Yuval Steinitz'den geldi.

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İsrail'in Kanal 2 televizyonuna konuşan Steinitz, "ABD, Ortadoğu'daki tek müttefiki olan İsrail'i terk etti. (Obama yönetimi ile) Sekiz yıllık dostluğun ardından kalbimiz sızlıyor." ifadelerini kullandı

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla kabul edilmişti.  

Şimdiye kadar BMGK'de İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandı.

ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanması, kararın geçmesinde etkili oldu.

BMGK'dan flaş İsrail kararı! 'Derhal durdurun'

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