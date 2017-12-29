Direnişin simgesi için Türkiye devrede

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin ardından, 7 Aralık'ta Filistin'in El Halil kentindeki gösterilerde tutuklanan Fevzi Cüneydi, 20'yi aşkın İsrail askeri tarafından 'askerlere taş attığı iddiasıyla' gözaltına alınmıştı. 8 Aralık'ta Ofer Hapishanesi'ne nakledildi ve gözaltı süresi sürekli uzatıldı. Ofer Hapishanesi'ne götürüldükten sonra mahkeme tarihinin 4 kere ertelenmesinin ardından mahkemeden kefaletle tutuksuz yargılanmasına ilişkin karar çıktı. İsrail askerlerinin arasında dik duruşu ile simge haline gelen Fevzi, ailesine kavuştu.

Fevzi'nin amcası Reşad Cüneydi, hapishanede İsrail askerlerinin uyguladığı işkenceler sonucu Fevzi'nin vücudunda darp izleri olduğunu ve omzunun kırıldığını bildirdi. Amca Cüneydi, Fevzi'nin gözleri kapalı şekilde sorgulandığını, darp edildiğini ve sorgu sırasında üzerine soğuk sular döküldüğünü ifade etti.

KEFALET GÖNDERİLDİ

Ailesinin geçimini sağlamak için okulu bırakmak zorunda kalan Fevzi için Türkiye devreye girdi. Omzu kırıldığı için çalışamayacak durumda olan Fevzi'ye Türkiye yardım eli uzattı. Kefaletin ödenmesi Fevzi'nin desteklenmesi için Türkiye harekete geçti.

Filistin halkının İsrail'in işgaline karşı direnişinin sembolü olan 15 yaşındaki Fevzi Cüneydi'nin serbest kalması için gereken parayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya üstlendi. Para aileye gönderildi.

'TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM'

Fevzi Cüneydi serbest bırakılmasının ardından aHaber'e konuştu. Canlı yayında Takvim Haber Müdürü Mevlüt Yüksel'in sorularını yanıtlayan cesur yürekli Fevzi, İsrail askerlerinin kendisini tutuklama anları için "Yola doğru atılan gaz ve ses bombalarından kaçarken ilk olarak bir asker tuttu. Sonra başka askerler de geldi ve dövmeye başladılar" dedi. Sorgulanırken İsrail askerlerinin bağırdığını ve küfrettiğini anlatan Fevzi, Türkiye sevgisini dile getirdi. Fevzi, "Türklere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok selam söylüyorum. Benimle yakından ilgilendiği için teşekkür ediyorum. Türkleri çok seviyorum. Türklere selam olsun" diye konuştu. (Sabah)