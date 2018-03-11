Doğu Guta’da kirli pazarlık

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) bir aylık insani ateşkes kararına rağmen Suriye’de muhaliflerin denetimindeki Doğu Guta’da hava ve kara harekâtını sürdüren Esad rejimi, terör örgütü El Kaide’nin imdadına yetişti. Abluka altında tuttuğu bölgedeki siviller için yardım konvoyuna izin veren Şam yönetimi, karşılığında Suriyeli muhaliflerden hapisteki El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) militanlarını tahliye etmesini istedi. Serbest kalan teröristler, rejim otobüsleriyle İdlib’e gönderildi.

BM ARACI OLDU

El Cezire’nin haberine göre Kızıl Haç’a ait 13 araçlık insani yardım konvoyunun önceki gün Guta’ya girmesine izin veren Esad rejimi karşılığında Suriyeli muhaliflerin elindeki teröristleri talep etti. Bölge hapishanesinde bulunan El Kaide bağlantılı 13 HTŞ’li serbest bırakılırken, Esad’ın bölgedeki yedek gücü konumundaki terör örgütü üyeleri ve aileleri, rejime ait otobüslerle bölgeyi terk etti. Konu hakkında açıklama yapan muhalifler HTŞ’li militanların Guta’daki hapishaneden çıkarılarak gönderilmesi kararının ‘BM ve uluslararası bazı aktörler’ ile yapılan istişareler sonucunda alındığını bildirdi.

İDLİB’E TERÖR KUMPASI

Muhalifler Guta’da geçen sene tutuklanan El Kaidelilerin gönderildiğini aktardı. Teröristlerin İdlib’e gönderilmesi rejimin Doğu Guta sonrası muhaliflerin denetimindeki diğer bir bölgeye ‘El Kaide’ bahanesiyle operasyon düzenleyeceğine işaret ediyor. İdlib’de muhalifler ile HTŞ arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.