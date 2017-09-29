Eski Pentagon yetkilisinden Avustralya'ya uyarı: Kuzey Kore saldırısına hazırlıklı olun

Pentagon'da 2009-2013 yılları arasında söz konusu görevde bulunan Roberts, Avustralya'da, bölgesel tehditler konusunda bazı temaslarda bulundu.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'ye konuşan Roberts, "Kuzey Kore liderinin, ABD müttefiki Avustralya'yı hedef alarak vurabileceğini" ileri sürdü.

Roberts, Kuzey Kore'den gelecek bir saldırı halinde Avustralya'nın Amerikan tarzı pahalı bir kara tabanlı füze savunma kalkanına ihtiyacı olduğunu düşünmediğini belirterek, ancak savaş gemilerinin gelişmiş savunma sistemlerine sahip olması gerektiğini kaydetti.

Avustralya'yı ABD'nin peşinden "körü körüne" gitmekle suçlayan Kuzey Kore, geçen nisan ayında bu ülkeye nükleer saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İki ülke yetkililerinin karşılıklı demeçleriyle artan gerilimin ardından Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Kuzey Kore'nin saldırı başlatması durumunda ülkesinin ABD'nin yanında yer alacağını açıklamıştı.