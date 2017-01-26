Ülkede skandal haberleri ortaya çýkarmasýyla ünlü Mediapart haber sitesi, 52 milletvekilinin eþine, 28 milletvekilinin kýzýna, 32 milletvekilinin ise oðluna danýþman sýfatý ile mecliste iþ verdiði yazdý.

Haber sitesi, 2014 yýlý rakamlarýna göre 577 milletvekilinden 115'inin yakýn akrabalarýný, danýþman sýfatýyla tam gün, yarým gün veya sözleþmeli olarak iþe aldýðýný duyurdu.

Haber sitesi, milletvekillerinin danýþmanlarýnýn yüzde 20'sini eþ ve çocuklarýn yanýnda aralarýnda kuzenlerin de bulunduðu yakýn akrabalarýn oluþturduðuna dikkati çekti.

Le Canard Enchaine dergisi, Penelope Fillon'un, eþi François Fillon'a 1998'den itibaren "danýþmanlýk" yaparak haksýz yere maaþ aldýðýný öne sürmüþtü.

Ulusal Mali Suçlar Savcýlýðý, bu haberin ortaya çýkmasýný ardýndan François Fillon'un eþi Penelope Fillon'un "milletvekili danýþmaný sýfatýyla maaþ almasý" konusunda ön soruþturma baþlatmýþtý.