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Guantanamo'daki 10 tutuklu Umman'a gönderildi

ABD'nin Guantanamo'dan serbest bıraktığı 10 kişinin Umman'a ulaştığı bildirildi.

  • AA
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Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Guantanamo'dan serbest bırakılan 10 kişinin başkent Maskat'a ulaştığı belirtildi.
 
Açıklamada söz konusu kişilerin ne zaman serbest bırakıldığı ve uyruklarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
 
ABD Savunma Bakanlığı 6 Ocak'ta Guantanamo'daki tutukevinden 4 mahkumun Suudi Arabistan'a gönderildiğini ve tutuklu sayısının 55'e düştüğünü açıklamıştı.
 
ABD Başkanı Barack Obama, 2008'deki başkanlık seçim dönemindeki en önemli vaatlerinden biri olan "Guantanamo'daki tutukevini kapatma" sözünü 8 yıllık görev süresi içinde tutmayı başaramadı.
 
Guantanamo'daki tutukluların sayısını kademeli olarak azaltan, her fırsatta burayı kapatmayı istediğini dile getiren Obama, kapatamamasına gerekçe olarak Kongredeki Cumhuriyetçileri gösterdi. Ancak Amerikan kamuoyunun bir bölümü Obama'yı, Guantanamo'nun kapanması için elindeki tüm yasal yetkileri kullanmamakla suçluyor.

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