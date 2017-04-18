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INTERPOL, çocuk istismarına savaş açtı

Avrupa ve Latin Amerika’daki çocuk istismarına karşı 15 ülkede düzenlenen operasyonlarda 38 kişi tutuklandı.

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Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), dijital ortamda çocuk istismarı içeren materyallerin paylaşılmasına karşı operasyonlarını arttırdı.

38 KİŞİ TUTUKLANDI

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan INTERPOL ve İspanya polisinin koordinasyonunda Avrupa ve Latin Amerika’daki 15 ülkede düzenlenen operasyonlarda 38 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucu, çocuk istismarına yönelik görüntülerin dağıtıma sokulduğu 300’e yakın bilgisayar, tablet ve cep telefonuna el konuldu.

10 BİN ÇOCUĞUN GÖRÜNTÜLERİ YAYILDI

INTERPOL, tutuklananların özellikle WhatsApp haberleşme ağı üzerinden çocuk pornosu içeren görüntüleri dağıttıklarını bildirdi. İspanyol polisinin, Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde çocuk pornosu içeren görüntüleri dağıtan şebeke elebaşlarını tespit etmesinin ardından geçen yıl INTERPOL bünyesinde operasyonların başlatılması kararı alınmıştı.

INTERPOL, şu ana kadar görüntüleri yayılan çocuk kurbanlarının sayısının 10 bin civarında olduğu uyarısında bulundu.

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